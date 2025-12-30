Budge: iba en moto sin patente y alcoholizado, se peleó con la Policía y lo detuvieron

Detuvieron a un joven que se peleó con la Policía de Lomas de Zamora , luego de que lo pararan por circular en una moto sin casco, alcoholizado y sin la documentación correspondiente en la localidad de Ingeniero Budge .

Todo ocurrió este domingo por la noche. Efectivos de Lomas Previene observaron una moto sin patente con dos jóvenes a bordo en el cruce de las calles Capitán Yaben y Capitán Giachino . Ninguno llevaba casco y ambos se encontraban en estado de ebriedad, según informaron fuentes del caso a La Unión .

Cuando los uniformados intentaban identificar el rodado, uno de los jóvenes empezó a agredirlos y les dijo que él también era policía . Los agentes intentaron calmarlo y pidieron la documentación de la moto, pero el sujeto se negó y les empezó a gritar.

Los policías insistieron en pedirle la documentación correspondiente y sólo llevaba consigo la cédula. Ante esta situación, les comunicaron que debían hacerles un acta de infracción, pero ambos se pusieron agresivos.

Intento de fuga y detención en Ingeniero Budge

patrullero La moto fue incautada por la Policía en Ingeniero Budge.

Luego de pedir patrulleros de apoyo, los sujetos fueron llevados a la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge. El joven que decía ser policía se mostró violento e intentó escaparse de la dependencia policial, pero fue detenido rápidamente.

Los agentes procedieron a identificarlo. El sujeto efectivamente había sido policía, pero ya estaba dado de baja de la fuerza tiempo atrás.

A su vez, convocaron al personal de Tránsito para realizar el control de alcoholemia. El mismo arrojó resultado positivo: tenía 0,29 g/l de alcohol en sangre, excediendo el límite de "alcohol cero" establecida en la Provincia de Buenos Aires. La moto quedó incautada por la Policía.