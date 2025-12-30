martes 30 de diciembre de 2025
Arrestado.

Budge: iba en moto sin patente y alcoholizado, se peleó con la Policía y lo detuvieron

No llevaba casco y no tenía la documentación. La Policía de Lomas lo llevó a la Comisaría de Ingeniero Budge, se puso violento e intentó escapar.

detenido budge

Todo ocurrió este domingo por la noche. Efectivos de Lomas Previene observaron una moto sin patente con dos jóvenes a bordo en el cruce de las calles Capitán Yaben y Capitán Giachino. Ninguno llevaba casco y ambos se encontraban en estado de ebriedad, según informaron fuentes del caso a La Unión.

Cuando los uniformados intentaban identificar el rodado, uno de los jóvenes empezó a agredirlos y les dijo que él también era policía. Los agentes intentaron calmarlo y pidieron la documentación de la moto, pero el sujeto se negó y les empezó a gritar.

Los policías insistieron en pedirle la documentación correspondiente y sólo llevaba consigo la cédula. Ante esta situación, les comunicaron que debían hacerles un acta de infracción, pero ambos se pusieron agresivos.

Intento de fuga y detención en Ingeniero Budge

patrullero
La moto fue incautada por la Policía en Ingeniero Budge.

La moto fue incautada por la Policía en Ingeniero Budge.

Luego de pedir patrulleros de apoyo, los sujetos fueron llevados a la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge. El joven que decía ser policía se mostró violento e intentó escaparse de la dependencia policial, pero fue detenido rápidamente.

Los agentes procedieron a identificarlo. El sujeto efectivamente había sido policía, pero ya estaba dado de baja de la fuerza tiempo atrás.

A su vez, convocaron al personal de Tránsito para realizar el control de alcoholemia. El mismo arrojó resultado positivo: tenía 0,29 g/l de alcohol en sangre, excediendo el límite de "alcohol cero" establecida en la Provincia de Buenos Aires. La moto quedó incautada por la Policía.

