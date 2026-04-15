Qué hará Carina Zampini en la segunda temporada de la serie Viudas Negras

Malena Pichot y Pilar Gamboa, junto a Carina Zampini.
La cuenta oficial de TNT Latinoamérica difundió las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de Viudas Negras: P*tas y Chorras, la exitosa serie argentina protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa. También confirmaron que Carina Zampini se suma al reparto.
“Volvimos, negri! Cambiamos de barrio, pero no de negocio. Arrancó el rodaje de la segunda temporada de #ViudasNegras. Muy pronto por @tntlatam y @flow_ar”, escribió la productora en Instagram.
Con el éxito de la primera entrega, la serie que protagonizan Malena Pichot y Pilar Gamboa vuelve para continuar con la historia de las amigas que se meten en problemas por sus actos del pasado. En esta oportunidad, el drama ocurrirá en el barrio porteño de Recoleta, tal y como anunciaron meses atrás.
La serie renueva su elenco con Carina Zampini
La segunda temporada tendrá un total de 8 capítulos que se podrán ver on demand por Flow. El elenco estará conformado por Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos, Paula Grinszpan, Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero, Agustina Tremari y Luis Ziembrowski.