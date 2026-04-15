Qué hará Carina Zampini en la segunda temporada de la serie Viudas Negras

Malena Pichot y Pilar Gamboa, junto a Carina Zampini.

La cuenta oficial de TNT Latinoamérica difundió las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de Viudas Negras: P*tas y Chorras, la exitosa serie argentina protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa. También confirmaron que Carina Zampini se suma al reparto.

“Volvimos, negri! Cambiamos de barrio, pero no de negocio. Arrancó el rodaje de la segunda temporada de #ViudasNegras. Muy pronto por @tntlatam y @flow_ar”, escribió la productora en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT America Latina (@tntlatam) Con el éxito de la primera entrega, la serie que protagonizan Malena Pichot y Pilar Gamboa vuelve para continuar con la historia de las amigas que se meten en problemas por sus actos del pasado. En esta oportunidad, el drama ocurrirá en el barrio porteño de Recoleta, tal y como anunciaron meses atrás.

La serie renueva su elenco con Carina Zampini La segunda temporada tendrá un total de 8 capítulos que se podrán ver on demand por Flow. El elenco estará conformado por Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos, Paula Grinszpan, Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero, Agustina Tremari y Luis Ziembrowski.

image Malena Pichot y Pilar Gamboa suman a Carina Zampini. La gran sorpresa es que se suma Carina Zampini en su vuelta a la actuación, mientras conduce La Peña de Morfi, en Telefe, y con un personaje que dará que hablar.

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