Cómo será la décima temporada de La Peña de Morfi con Diego Leuco y Carina Zampini

Este domingo a las 13 Telefe presenta el estreno de la décima temporada de La Peña de Morfi , el programa que se convirtió en el punto de encuentro de cada domingo. El ciclo regresa con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini .

La Peña de Morfi tendrá las mejores recetas y los platos clásicos de nuestra gastronomía llegan de la mano de Santiago Georgini y Felicitas Pizarro.

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Además, se suma todo el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Motola . Y en el año del mundial, la información deportiva se vuelve protagonista. Esta temporada se suma el Turco Husaín para seguir de cerca toda la actualidad y la pasión futbolera.

Este domingo La Peña de Morfi tendrá shows espectaculares. El Chaqueño Palavecino, un referente indiscutido, abrirá el escenario. Además, se sumarán dos artistas nacionales muy queridos: Valeria Lynch y Alejandro Lerner.

Ángela Leiva estará en el regreso de La peña de Morfi.

El folklorazo vendrá de la mano de Destino San Javier y para completar una tarde llena de energía, Ángela Leiva y todo el ritmo y la cumbia de Ráfaga.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.