Cómo será la décima temporada de La Peña de Morfi con Diego Leuco y Carina Zampini

Este domingo a las 13 Telefe presenta el estreno de la décima temporada de La Peña de Morfi, el programa que se convirtió en el punto de encuentro de cada domingo. El ciclo regresa con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini.
La Peña de Morfi regresa a Telefe con Diego Leuco y Carina Zampini y gran equipo. En esta vuelta habrá música en vivo con grandes artistas.
Este domingo a las 13 Telefe presenta el estreno de la décima temporada de La Peña de Morfi, el programa que se convirtió en el punto de encuentro de cada domingo. El ciclo regresa con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini.
La Peña de Morfi tendrá las mejores recetas y los platos clásicos de nuestra gastronomía llegan de la mano de Santiago Georgini y Felicitas Pizarro.
Además, se suma todo el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Motola. Y en el año del mundial, la información deportiva se vuelve protagonista. Esta temporada se suma el Turco Husaín para seguir de cerca toda la actualidad y la pasión futbolera.
Este domingo La Peña de Morfi tendrá shows espectaculares. El Chaqueño Palavecino, un referente indiscutido, abrirá el escenario. Además, se sumarán dos artistas nacionales muy queridos: Valeria Lynch y Alejandro Lerner.
El folklorazo vendrá de la mano de Destino San Javier y para completar una tarde llena de energía, Ángela Leiva y todo el ritmo y la cumbia de Ráfaga.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.