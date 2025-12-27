sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
Fea la actiitud.

La reacción de Carina Zampini con una fan a la salida de Luzu TV

Carina Zampini se topó con un grupo de fanáticas luego de hacer su programa en Luzu TV y el video de su fea actitud se hizo viral en las redes sociales.

La mala onda de Carina Zampini.&nbsp;

La actriz e integrante del ciclo La novela del streaming, en Luzu TV, fue tendencia a raíz de una grabación donde se la ve molesta con una joven en la vía pública.

Luego de hacer el programa junto a Diego Castro, Gabriel Schultz y Agus Battioni, Carina Zampini salió del estudio y fue abordada por fans que la estaban esperando para sacarse una foto con ella.

La mala onda de Carina Zampini a la salida de Luzu TV

La famosa actriz de telenovelas tenía una botella de gaseosa en la mano y, sin querer, en un acto de distracción, una chica se la arrojó al suelo.

image
Carina Zampini, con mala onda.

"¿Y ahora qué hago? ¡La abro y me empapo!", reaccionó Carina Zampini cortante, sin frenar antes de subirse a su auto ante la mirada de todos los presentes.

Pese a que se desconoce el contexto de lo ocurrido, la actitud de la artista causó repudio en la redes sociales y los usuarios reaccionaron indignados.

