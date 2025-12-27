La reacción de Carina Zampini con una fan a la salida de Luzu TV

Carina Zampini protagonizó un incómodo momento con una fan y casi de inmediato el video se viralizó y generó una enorme polémica en las redes sociales, al punto de transformarse en tendencia por su mala onda mostrada a la salida de Luzu TV .

La actriz e integrante del ciclo La novela del streaming, en Luzu TV , fue tendencia a raíz de una grabación donde se la ve molesta con una joven en la vía pública.

Luego de hacer el programa junto a Diego Castro, Gabriel Schultz y Agus Battioni, Carina Zampini salió del estudio y fue abordada por fans que la estaban esperando para sacarse una foto con ella.

La actriz e integrante de La novela del streaming (Luzu TV), Carina Zampini, se volvió tendencia tras la filtración de una grabación donde se la ve visiblemente molesta con una joven en la calle. El episodio ocurrió a la salida del estudio, cuando Zampini fue abordada por… pic.twitter.com/okllrKrRxM

La famosa actriz de telenovelas tenía una botella de gaseosa en la mano y, sin querer, en un acto de distracción, una chica se la arrojó al suelo.

"¿Y ahora qué hago? ¡La abro y me empapo!", reaccionó Carina Zampini cortante, sin frenar antes de subirse a su auto ante la mirada de todos los presentes.

Pese a que se desconoce el contexto de lo ocurrido, la actitud de la artista causó repudio en la redes sociales y los usuarios reaccionaron indignados.