Las tiernas postales de Navidad de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra decidieron pasar esta Navidad en familia y los dos exitosos cantantes compartieron unas simpáticas fotos en familia junto a Shaina y Eva, las hijas de la artista, que se hicieron virales en las redes sociales.
La Joaqui y Luck Ra decidieron pasar las Fiestas en familia y compartieron en las redes sociales unos pijamas muy originales y vinculados con la Navidad.
La Joaqui y Luck Ra decidieron pasar esta Navidad en familia y los dos exitosos cantantes compartieron unas simpáticas fotos en familia junto a Shaina y Eva, las hijas de la artista, que se hicieron virales en las redes sociales.
En las imágenes compartidas, La Joaqui y Luck Ra lucieron pijamas de El Grinch. Los modelos son con pantalones verdes decorados y remeras blancas con la imagen del personaje.
La ambientación de Navidad estuvo a tono con un árbol decorado con esferas blancas y rosadas, bastones de caramelo, ángeles y detalles en tonos pastel.
Las fotos que compartieron mostraron un ambiente relajado y familiar, donde los protagonistas posaron sonrientes junto al árbol, reflejando el deseo de compartir momentos especiales con los seres queridos y las mascotas.
Mientras que las pequeñas Shaina y Eva participaron activamente en la decoración del árbol y posaron sentadas en el suelo, disfrutando de unos helados. Los perros Diego Armando de Luck, Rodrigo Bueno y Bebé dragón completaron la postal de Navidad.
Entre los mensajes que acompañaron las imágenes, la pareja compartió un saludo navideño en redes: “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche”.
Además, Luck Ra invitó a sus seguidores a interactuar con el posteo: “Vayan a comentar cosas lindas a estos fotones”.