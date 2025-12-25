jueves 25 de diciembre de 2025
Escribinos
25 de diciembre de 2025
De festejo.

Las tiernas postales de Navidad de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra decidieron pasar las Fiestas en familia y compartieron en las redes sociales unos pijamas muy originales y vinculados con la Navidad.

La Joaqui y Luck Ra, de Navidad.&nbsp;

La Joaqui y Luck Ra, de Navidad. 

La Joaqui y Luck Ra decidieron pasar esta Navidad en familia y los dos exitosos cantantes compartieron unas simpáticas fotos en familia junto a Shaina y Eva, las hijas de la artista, que se hicieron virales en las redes sociales.

En las imágenes compartidas, La Joaqui y Luck Ra lucieron pijamas de El Grinch. Los modelos son con pantalones verdes decorados y remeras blancas con la imagen del personaje.

Lee además
Wanda Nara y Mauro Icardi.
Todo mal.

Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Los festejos de Navidad serán en espacios públicos de distintos barrios.
Este martes.

Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas en la previa de Navidad
luck 2
La Joaqui y Luck Ra, de Navidad.

La Joaqui y Luck Ra, de Navidad.

La ambientación de Navidad estuvo a tono con un árbol decorado con esferas blancas y rosadas, bastones de caramelo, ángeles y detalles en tonos pastel.

Las fotos que compartieron mostraron un ambiente relajado y familiar, donde los protagonistas posaron sonrientes junto al árbol, reflejando el deseo de compartir momentos especiales con los seres queridos y las mascotas.

La Joaqui y Luck Ra, Navidad en familia

Mientras que las pequeñas Shaina y Eva participaron activamente en la decoración del árbol y posaron sentadas en el suelo, disfrutando de unos helados. Los perros Diego Armando de Luck, Rodrigo Bueno y Bebé dragón completaron la postal de Navidad.

luck
La Joaqui y Luck Ra, de Navidad.

La Joaqui y Luck Ra, de Navidad.

Entre los mensajes que acompañaron las imágenes, la pareja compartió un saludo navideño en redes: “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche”.

Además, Luck Ra invitó a sus seguidores a interactuar con el posteo: “Vayan a comentar cosas lindas a estos fotones”.

Temas
Seguí leyendo

Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas en la previa de Navidad

Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity

Oriana Sabatini mostró su pancita con una postal de Navidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sofía Gonet. 
¿Qué onda?

Sofía Gonet volvió a las redes sociales: "Feliz Navidad a todos"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lucas Licht será el nuevo entrenador de Talleres de Escalada.
Nueva etapa.

En Talleres de Escalada presentaron a Lucas Licht como el nuevo entrenador del equipo