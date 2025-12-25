Las tiernas postales de Navidad de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra decidieron pasar esta Navidad en familia y los dos exitosos cantantes compartieron unas simpáticas fotos en familia junto a Shaina y Eva, las hijas de la artista, que se hicieron virales en las redes sociales.

En las imágenes compartidas, La Joaqui y Luck Ra lucieron pijamas de El Grinch . Los modelos son con pantalones verdes decorados y remeras blancas con la imagen del personaje.

Este martes. Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas en la previa de Navidad

Todo mal. Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

La ambientación de Navidad estuvo a tono con un árbol decorado con esferas blancas y rosadas, bastones de caramelo, ángeles y detalles en tonos pastel.

Las fotos que compartieron mostraron un ambiente relajado y familiar, donde los protagonistas posaron sonrientes junto al árbol, reflejando el deseo de compartir momentos especiales con los seres queridos y las mascotas.

La Joaqui y Luck Ra, Navidad en familia

Mientras que las pequeñas Shaina y Eva participaron activamente en la decoración del árbol y posaron sentadas en el suelo, disfrutando de unos helados. Los perros Diego Armando de Luck, Rodrigo Bueno y Bebé dragón completaron la postal de Navidad.

luck La Joaqui y Luck Ra, de Navidad.

Entre los mensajes que acompañaron las imágenes, la pareja compartió un saludo navideño en redes: “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche”.

Además, Luck Ra invitó a sus seguidores a interactuar con el posteo: “Vayan a comentar cosas lindas a estos fotones”.