Maxi López reveló lo que habló con Flor de la V tras el polémico comentario

Después del polémico comentario que hizo en su programa del canal Olga sobre Flor de la V , Maxi López decidió dio su versión dar su versión de lo ocurrido y revelo la charla que mantuvo con la conductora de El Nueve .

"No había ánimo de polémica, es más, esta mañana hablé con Flor y le expliqué, o sea, yo no soy polémico. No quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos", comenzó diciendo Maxi López en un móvil de América TV en el programa de Sergio Lapegüe.

Durante la entrevista, Martín Salwe le preguntó: "¿Sentís que te arrepentiste, te confundiste, fue un mal chiste? ¿Mirás para atrás y decís: 'Che, posta la cagué, pido perdón'?".

Y el participante de MasterChef Celebrity se refirió con sinceridad al pedido de disculpas a Flor de la V: "Le pedí, obviamente, perdón. Le digo: 'Mirá, no era por ahí'. Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila".

"Hablé personalmente con ella, porque me parece que era lo mejor. Hubo un mensaje", agregó Maxi López en el ciclo de América TV sobre lo ocurrido.

Salwe insistió: "¿Alguien te corrigió el aire sobre cuando vos hiciste el comentario?". Maxi López fue claro: "Ya les comenté. No. Yo estoy empezando en esto y la verdad que, si a veces me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, porque no voy por ahí, no es lo que quiero".

"A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo quise compartir o las que quiero compartir", agregó en el contacto con los medios.

image FLor de la V también habló de los dichos de Maxi López.

Qué dijo Flor de la V de los comentarios de Maxi López

Flor de la V aprovechó su programa "Los Profesionales de Siempre" por El Nueve, y se refirió a los comentarios del exfutbolista que la involucraban “Todo el mundo me escribió y me decía "los dichos transfóbicos". Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención".

De todas formas, la conductora celebró que el desafortunado comentario de Maxi López no haya pasado por alto en la sociedad "Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”.