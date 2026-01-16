viernes 16 de enero de 2026
Escribinos
16 de enero de 2026
Sin vueltas.

Maxi López reveló lo que habló con Flor de la V tras el polémico comentario

Maxi López reveló que le pidió disculpas Flor de la V y dio detalles de la charla que tuvieron luego de sus polémicos comentarios en su programa de Olga.

Maxi López y Flor de la V.&nbsp;

Maxi López y Flor de la V. 

Después del polémico comentario que hizo en su programa del canal Olga sobre Flor de la V, Maxi López decidió dio su versión dar su versión de lo ocurrido y revelo la charla que mantuvo con la conductora de El Nueve.

"No había ánimo de polémica, es más, esta mañana hablé con Flor y le expliqué, o sea, yo no soy polémico. No quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos", comenzó diciendo Maxi López en un móvil de América TV en el programa de Sergio Lapegüe.

Lee además
Maxi López y Daniela.
Puro amor

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López
Maxi López habló de Wanda Nara y Martín Migueles. 
Fue amor.

Maxi López confirmó la separación de Wanda y Martín Migueles

Durante la entrevista, Martín Salwe le preguntó: "¿Sentís que te arrepentiste, te confundiste, fue un mal chiste? ¿Mirás para atrás y decís: 'Che, posta la cagué, pido perdón'?".

Embed

Las disculpas de Maxi López a Flor de la V

Y el participante de MasterChef Celebrity se refirió con sinceridad al pedido de disculpas a Flor de la V: "Le pedí, obviamente, perdón. Le digo: 'Mirá, no era por ahí'. Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila".

"Hablé personalmente con ella, porque me parece que era lo mejor. Hubo un mensaje", agregó Maxi López en el ciclo de América TV sobre lo ocurrido.

Salwe insistió: "¿Alguien te corrigió el aire sobre cuando vos hiciste el comentario?". Maxi López fue claro: "Ya les comenté. No. Yo estoy empezando en esto y la verdad que, si a veces me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, porque no voy por ahí, no es lo que quiero".

"A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo quise compartir o las que quiero compartir", agregó en el contacto con los medios.

image
FLor de la V también habló de los dichos de Maxi López.

FLor de la V también habló de los dichos de Maxi López.

Qué dijo Flor de la V de los comentarios de Maxi López

Flor de la V aprovechó su programa "Los Profesionales de Siempre" por El Nueve, y se refirió a los comentarios del exfutbolista que la involucraban “Todo el mundo me escribió y me decía "los dichos transfóbicos". Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención".

De todas formas, la conductora celebró que el desafortunado comentario de Maxi López no haya pasado por alto en la sociedad "Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”.

Temas
Seguí leyendo

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López

Maxi López confirmó la separación de Wanda y Martín Migueles

El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V

La respuesta de Flor de la V a Maxi López tras su comentario desubicado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Tropicó, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: teatro, humor y mucha música en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Petroli, el último refuerzo de Lanús, aclaró su tema de salud. 
No dio vueltas.

Franco Petroli se presentó en Lanús y rompió el silencio sobre su salud