La respuesta de Flor de la V a Maxi López tras su comentario desubicado

Flor de la V le respondió a Maxi López en Los profesionales de siempre , su programa de E l Nueve , donde abordó la temática con mucha altura.

"Lo que me pasa a mí, no veo mala intención. La única que se dio cuenta, porque tiene experiencia fue Nati Jota", arrancó Flor de la V con su descargo al aire.

“FUE HUMORADA” Flor De la V no vio con mala intención los dichos de Maxi López pic.twitter.com/Q9IGZCVfqB

Y agregó: "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no".

"Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal", siguió.

image Maxi López tuvo palabras poco felices para con Flor de la V.

Qué había dicho Maxi López sobre Flor de la V

Todo había ocurrido cuando Nati Jota le preguntó a quién a Maxi López le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Armando Maradona cuando jugaban en Boca Juniors dándose su clásico piquito en el festejo de un gol.

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó Nati Jota a Maxi López. "No sería sólo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.

"No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. No es por ahí. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota a su compañero de programa.