viernes 16 de enero de 2026
Escribinos
16 de enero de 2026
Sin vueltas.

La respuesta de Flor de la V a Maxi López tras su comentario desubicado

Maxi López dijo en su ciclo de Olga que Flor de la V no es una mujer y la conductora de El Nueve le contestó con gran altura en su propio programa.

Flor de la V le contestó a Maxi López.&nbsp;

Flor de la V le contestó a Maxi López. 

Flor de la V le respondió a Maxi López en Los profesionales de siempre, su programa de El Nueve, donde abordó la temática con mucha altura.

Lee además
Maxi López y Daniela.
Puro amor

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López
Maxi López habló de Wanda Nara y Martín Migueles. 
Fue amor.

Maxi López confirmó la separación de Wanda y Martín Migueles
Embed

"Lo que me pasa a mí, no veo mala intención. La única que se dio cuenta, porque tiene experiencia fue Nati Jota", arrancó Flor de la V con su descargo al aire.

Y agregó: "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no".

"Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal", siguió.

image
Maxi López tuvo palabras poco felices para con Flor de la V.

Maxi López tuvo palabras poco felices para con Flor de la V.

Qué había dicho Maxi López sobre Flor de la V

Todo había ocurrido cuando Nati Jota le preguntó a quién a Maxi López le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Armando Maradona cuando jugaban en Boca Juniors dándose su clásico piquito en el festejo de un gol.

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó Nati Jota a Maxi López. "No sería sólo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.

"No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. No es por ahí. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota a su compañero de programa.

Temas
Seguí leyendo

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López

Maxi López confirmó la separación de Wanda y Martín Migueles

El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V

Maxi López reveló lo que habló con Flor de la V tras el polémico comentario

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Tropicó, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: teatro, humor y mucha música en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Petroli, el último refuerzo de Lanús, aclaró su tema de salud. 
No dio vueltas.

Franco Petroli se presentó en Lanús y rompió el silencio sobre su salud