Cómo formará Lanús para recibir a Unión por el Torneo Apertura

El Granate, que sacó adelante un duro partido ante el Ciclón, dio un claro mensaje en ese partido que ganó por 3-2 y ya se perfila como un rival complicado, que sabe a lo que juega y es letal cada vez que ataca.
Conforme con lo que fue la producción de su equipo, el DT no realizaría cambios y apostaría por los mismos 11 futbolistas que saltaron a la cancha en el Nuevo Gasómetro, que a su vez son los mismos que le ganaron por 4-1 a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
En consecuencia, y de acuerdo a lo mostrado en los últimos entrenamientos, el equipo de Pellegrino sería el siguiente, con 11 que empieza a salir de memoria: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.
De esta manera, el refuerzo Matías Sepúlveda, que llegó proveniente de Universidad de Chile, seguirá esperando por su oportunidad para incorporarse al equipo titular del Granate.
Lanús estrena camiseta
En el duelo ante el Tatengue, presentará la nueva camiseta granate, la titular, que usará durante la temporada 2026, incluida en la Copa Libertadores. Ante San Lorenzo, usó la alternativa blanca del 2025, mientras que en el primer partido del año usó la gris del tercer kit, que seguirá hasta mitad de año.