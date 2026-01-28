Cómo formará Lanús para recibir a Unión por el Torneo Apertura

Con la buena victoria obtenida ante San Lorenzo de visitante, Lanús arrancó a paso firme su camino en la nueva temporada de la Liga Profesional y eso intentará revalidar este jueves cuando reciba a Unión en la Fortaleza por la fecha 2 del Torneo Apertura .

El Granate , que sacó adelante un duro partido ante el Ciclón, dio un claro mensaje en ese partido que ganó por 3-2 y ya se perfila como un rival complicado, que sabe a lo que juega y es letal cada vez que ataca.

Sin titubeos. El aviso de Salvio a los rivales de Lanús: "Van a tener que sufrir mucho para ganarnos"

La receta que le permitió gritar campeón de la Copa Sudamericana la mostró en el inicio del Torneo Apertura y por eso, de cara a lo que será su estreno de local, el entrenador Mauricio Pellegrino no haría grandes retoques.

Conforme con lo que fue la producción de su equipo, el DT no realizaría cambios y apostaría por los mismos 11 futbolistas que saltaron a la cancha en el Nuevo Gasómetro, que a su vez son los mismos que le ganaron por 4-1 a Sarmiento de La Banda , de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

mauricio pellegrino lanus 2026 El DT de Lanús tiene definido el equipo para mañana. Club Lanús.

En consecuencia, y de acuerdo a lo mostrado en los últimos entrenamientos, el equipo de Pellegrino sería el siguiente, con 11 que empieza a salir de memoria: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

De esta manera, el refuerzo Matías Sepúlveda, que llegó proveniente de Universidad de Chile, seguirá esperando por su oportunidad para incorporarse al equipo titular del Granate.

Lanús estrena camiseta

En el duelo ante el Tatengue, presentará la nueva camiseta granate, la titular, que usará durante la temporada 2026, incluida en la Copa Libertadores. Ante San Lorenzo, usó la alternativa blanca del 2025, mientras que en el primer partido del año usó la gris del tercer kit, que seguirá hasta mitad de año.