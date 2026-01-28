miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026
¿Habrá cambios?

Cómo formará Lanús para recibir a Unión por el Torneo Apertura

El DT Mauricio Pellegrino no juega al misterio y ya tiene definido el equipo para el primer partido oficial de local del año.

Lanús, con una idea clara para recibir a Unión.

El Granate, que sacó adelante un duro partido ante el Ciclón, dio un claro mensaje en ese partido que ganó por 3-2 y ya se perfila como un rival complicado, que sabe a lo que juega y es letal cada vez que ataca.

Eduardo Salvio fue uno de los puntos altos de Lanús en la victoria sobre San Lorenzo. 
Sin titubeos.

El aviso de Salvio a los rivales de Lanús: "Van a tener que sufrir mucho para ganarnos"
De cabeza, Carlos Izquierdoz marcó el segundo gol de Lanús.
Arranque ideal.

Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, resaltó la "garra y espíritu competitivo" del grupo

Cómo formará Lanús ante Unión

Conforme con lo que fue la producción de su equipo, el DT no realizaría cambios y apostaría por los mismos 11 futbolistas que saltaron a la cancha en el Nuevo Gasómetro, que a su vez son los mismos que le ganaron por 4-1 a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

mauricio pellegrino lanus 2026
El DT de Lanús tiene definido el equipo para mañana.

En consecuencia, y de acuerdo a lo mostrado en los últimos entrenamientos, el equipo de Pellegrino sería el siguiente, con 11 que empieza a salir de memoria: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

De esta manera, el refuerzo Matías Sepúlveda, que llegó proveniente de Universidad de Chile, seguirá esperando por su oportunidad para incorporarse al equipo titular del Granate.

Lanús estrena camiseta

En el duelo ante el Tatengue, presentará la nueva camiseta granate, la titular, que usará durante la temporada 2026, incluida en la Copa Libertadores. Ante San Lorenzo, usó la alternativa blanca del 2025, mientras que en el primer partido del año usó la gris del tercer kit, que seguirá hasta mitad de año.

