Lanús quiere seguir de racha frente a un debilitado Instituto

Lanús llega a Alta Córdoba con un objetivo claro: sumar su tercer triunfo consecutivo para quedar en soledad en la cima de la Zona A del Torneo Apertura . Al Granate lo espera Instituto con dos derrotas en fila y dupla técnica interina.

El partido, a jugarse desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón, será arbitrado por Bryan Ferreyra , secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. Cuarto árbitro: Francisco Acosta. VAR: Silvio Trucco. AVAR: Diego Verlotta. La televisación estará a cargo de TNT Sports.

El Granate de Mauricio Pellegrino tuvo un comienzo ideal de temporada. Debutó con goleada (4-1) en la Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero; y encadenó otras dos victorias en el torneo local frente a San Lorenzo (3-2), como visitante, y Unión de Santa Fe (2-1), en la Fortaleza.

En cuanto a la formación, no habría misterios, por lo que el entrenador volvería a repetir el equipo de las dos primeras fechas. No así en Copa Argentina, donde el uruguayo Gonzalo Pérez ocupó el lateral derecho en lugar de Tomás Guidara, uno de los refuerzos que llegó libre desde Huracán.

La idea de Mauricio Pellegrino es darle el máximo de rodaje a este equipo, que se perfila para las dos finales ante Flamengo, de Brasil, por la Recopa Sudamericana. Quizás entre los partidos con Talleres de Córdoba e Independiente, pueda haber algún movimiento en el tablero Granate.

Instituto es la contracara de Lanús. Las dos derrotas (Vélez Sarsfield y Huracán) detonaron en el cuerpo técnico de Daniel Oldrá, que dejó el cargo. Mientras la dirigencia trabaja en la contratación de un nuevo director técnico, Daniel “Miliki” Jiménez y Bruno Martelotto entraron en funciones interinas.

Ya quedó descartado Omar De Felippe, quién adujo problemas de índole personal, mientras que el club desmintió contactos con Julio César Falcioni.

Probables formaciones de Instituto y Lanús

Instituto: Manuel Roffo; Hernán De la Fuente o Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón o Leonardo Mosevich y Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Franco Moyano; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Daniel Jiménez/Bruno Martelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.15. Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Monumental Presidente Perón. TV: TNT Sports.