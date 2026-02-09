Con allanamientos en Lomas de Zamora, cayó una banda que robaba motos a mano armada

En una serie de 65 allanamientos realizados en Lomas de Zamora y otras localidades, detuvieron a 26 sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de motos para luego venderlas en el mercado ilegal.

La investigación empezó en febrero de 2025, tras la detención de dos delincuentes que robaron una moto en Puente Alsina. El peritaje de sus teléfonos celulares permitió identificar a 33 sospechosos, quienes fueron detenidos en junio del año pasado. No obstante, las tareas investigativas continuaron y no tardaron en aparecer más involucrados.

Según se pudo determinar, el grupo delictivo cometía robos de motos en la autopista Riccheri . Los rodados eran revendidos en el mercado negro a precios bajos o también desarmadas para vender sus autopartes.

La organización estaba vinculada con unos 140 robos de motos a mano armada en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En varias ocasiones hubo tiroteos y víctimas heridas de gravedad.

Allanamientos y 26 detenidos

detenidos Dos de los detenidos durante los allanamientos en Lomas de Zamora y otras localidades.

Con las pruebas obtenidas, este lunes se realizaron 65 allanamientos en Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, San Martín y Luján. Unos 800 agentes de distintas fuerzas llevaron a cabo los operativos.

Los uniformados detuvieron a 26 personas, de las cuales dos eran menores de edad. En los allanamientos se incautaron 20 motos, cuatro autos, dos armas de fuego, balas de distintos calibres, 63 celulares, cascos y “yugas”.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Menores N°6, a cargo del juez Carlos Cociancich, quien definirá la situación procesal de cada uno.