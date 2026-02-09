lunes 09 de febrero de 2026
Escribinos
9 de febrero de 2026
65 operativos.

Con allanamientos en Lomas de Zamora, cayó una banda que robaba motos a mano armada

Los procedimientos se realizaron en Lomas, Lanús, Esteban Echeverría, San Martín y Luján. Hubo 26 detenidos.

Autopartes incautadas a los delincuentes.
Autopartes incautadas a los delincuentes.
Autopartes incautadas a los delincuentes.
Autopartes incautadas a los delincuentes.

En una serie de 65 allanamientos realizados en Lomas de Zamora y otras localidades, detuvieron a 26 sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de motos para luego venderlas en el mercado ilegal.

La investigación empezó en febrero de 2025, tras la detención de dos delincuentes que robaron una moto en Puente Alsina. El peritaje de sus teléfonos celulares permitió identificar a 33 sospechosos, quienes fueron detenidos en junio del año pasado. No obstante, las tareas investigativas continuaron y no tardaron en aparecer más involucrados.

Lee además
Detuvieron a 33 integrantes de la banda.
MEGAOPERATIVO

Cayó una banda vinculada a 140 robos de motos: allanamientos en Lomas
El prófugo detenido era buscado por un robo en Lomas de Zamora.
Buscado.

Atrapan a un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo y tiroteo en Lomas

Según se pudo determinar, el grupo delictivo cometía robos de motos en la autopista Riccheri. Los rodados eran revendidos en el mercado negro a precios bajos o también desarmadas para vender sus autopartes.

La organización estaba vinculada con unos 140 robos de motos a mano armada en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En varias ocasiones hubo tiroteos y víctimas heridas de gravedad.

Allanamientos y 26 detenidos

detenidos
Dos de los detenidos durante los allanamientos en Lomas de Zamora y otras localidades.

Dos de los detenidos durante los allanamientos en Lomas de Zamora y otras localidades.

Con las pruebas obtenidas, este lunes se realizaron 65 allanamientos en Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, San Martín y Luján. Unos 800 agentes de distintas fuerzas llevaron a cabo los operativos.

Los uniformados detuvieron a 26 personas, de las cuales dos eran menores de edad. En los allanamientos se incautaron 20 motos, cuatro autos, dos armas de fuego, balas de distintos calibres, 63 celulares, cascos y “yugas”.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Menores N°6, a cargo del juez Carlos Cociancich, quien definirá la situación procesal de cada uno.

Temas
Seguí leyendo

Cayó una banda vinculada a 140 robos de motos: allanamientos en Lomas

Atrapan a un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo y tiroteo en Lomas

Jubilado de Lomas denunció que fue desvalijado por una "viuda negra"

Impactante choque en Albertina: dos autos destruidos y un local dañado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Julio Cortázar llegó a Banfield a los 4 años, en 1918, y la dejó alrededor de sus 17. Hay murales en honor a su obra.   
Aniversario.

Homenaje a Julio Cortázar en Banfield: preparan un recorrido literario a 42 años de su muerte

Las más leídas

Te Puede Interesar

Autopartes incautadas a los delincuentes.
65 operativos.

Con allanamientos en Lomas, cayó una banda que robaba motos a mano armada