Jubilado de Lomas de Zamora denunció que una viuda negra lo sedujo, le robó, y le mandó fotos para burlarse

Un jubilado de Lomas de Zamora denunció por un millonario robo a Lidia Ester Lobo , la joven de 21 años que se hizo famosa tras su detención en diciembre pasado en Río Negro por haber cometido varios hechos delictivos bajo la modalidad "viuda negra" .

La imputada había sido arrestada por dos robos que se le atribuyen en Núñez y en Caballito. Sin embargo, ahora se suma una tercera denuncia en su contra: en este caso, la víctima asegura que la mujer le sustrajo USD 35 mil.

Lobo fue indagada por el fiscal Jorge Grieco , titular de la UFI 8 de Lomas, especializada en estafas. Según consta en la causa, la joven habría entablado una relación con la víctima bajo un supuesto vínculo sentimental y, tras ganarse su confianza, lo despojó del botín de dinero en efectivo, además de relojes y cadenas de valor.

Además, en el expediente también consta que luego del robo, la imputada incluso le habría enviado fotografías del botín al propio damnificado.

Viuda negra (1) La "viuda negra" fue detenida en Río Negro.

La detención de la "viuda negra"

Lobo fue detenida en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro, donde se encontraba oculta en viviendas de distintas familias. Al momento de su captura, tenía imputados al menos dos robos cometidos en los barrios porteños de Núñez y Caballito.

De acuerdo a la investigación, su modalidad de actuación se diferenciaba de la utilizada habitualmente en este tipo de hechos, ya que no atacaba de manera inmediata tras conocer a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, sino que sostenía vínculos prolongados y simulaba relaciones afectivas, presentándose como una supuesta amante.

Los investigadores sospechan que parte del dinero obtenido en los robos habría sido utilizado para financiar cirugías estéticas que se hizo en distintas partes de su cuerpo.

La joven se hizo conocida a nivel nacional luego de que la Policía de Río Negro difundiera fotografías de su detención, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.