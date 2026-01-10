La lista de jugadores de Los Andes que formarán parte de la pretemporada en Balcarce

El entrenador de Los Andes dio la lista de los jugadores que irán a la pretemporada en Balcarce.

Los Andes confirmó la pretemporada que se realizará en Balcarce del 11 hasta el 17 de enero. El plantel dirigido por Leonardo Lemos afrontará la parte más exigente de la preparación rumbo al inicio del torneo de la Primera Nacional . En febrero, el Milrayitas debutará ante Almirante Brown en el comienzo de la competencia.

Será la octava vez que Los Andes haga la pretemporada en la ciudad de Balcarce, el lugar elegido por el cuerpo técnico y la dirigencia. Para ello, desde el club se informó quienes serán los futbolistas que viajan a la ciudad donde el conjunto lomense extenderá los trabajos que viene realizando en el Eduardo Gallardón.

En total son 27 futbolistas los designados por Leonardo Lemos junto a su cuerpo técnico. Entre ellos se encuentran los refuerzos y la base que se mantuvo para buscar ser protagonista en la Primera Nacional.

Defensores: Julián Navas, Aaron Sandoval, Brian Leizza, Gonzalo Cozzoni, Lautaro Linares, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno Fernández Colombo, Iván Peter Grance

Mediocampistas: Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez, Matías Gómez, Tomás Díaz, Leandro Alegre, Gabriel Carrasco

Delanteros: Matías González, Facundo Villarreal, Mauricio Asenjo, Facundo Echevarría, Camilo Viganoni, Benjamín Garay, Cristian Gallo

Dónde se hospedará Los Andes en Balcarce a la espera de los amistosos

Los trabajos de exigencia física serán a partir de este domingo 11 de enero. El plantel se hospedará en el Hotel 646 y entrenará en las canchas locales del Estadio Municipal, Antonio Cerono, Los Patos y Club Teléfonos.

A la espera de los amistosos por confirmar, buscará consolidar su tradicional estadía en la ciudad marplatense. Con 27 futbolistas confirmados, entre ellos los refuerzos Javier Bustillos, Julián Navas, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto, Iván Peter Grance, Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez, Tomás Díaz y Camilo Viganoni.

La idea es sumar tres refuerzos más antes del inicio del campeonato, con ello el Milrayitas se retirará del mercado de pases.