Brown de Adrogué fue goleado en su casa por Arsenal

Brown de Adrogué no arrancó de buena manera su andar en la actual temporada de la Primera B y esta tarde sufrió su peor derrota del año. De local, perdió por 4-0 ante Arsenal, en uno de los partidos válidos de la fecha 7, y no se pudo acercar a los puestos de arriba del Torneo Apertura.
El conjunto de Sarandí abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo y supo aguantar la diferencia hasta el tiempo cumplido cuando, en una ráfaga de goles y tras la expulsión de Lucas Cesare, transformó la victoria en goleada: a los 89 minutos marcó el segundo por intermedio de Joaquín Ochoa Giménez, de penal; a los 93 anotó el tercero gracias a Ivo Kestler; y los 95 cerró la historia con un tanto de Uriel La Roza.
Con este resultado, Brown de Adrogué acumula una victoria, tres empates y dos derrotas, y se mantiene con 6 unidades, a 10 del líder Excursionistas. Arsenal, dirigido por el ex Tricolor Fabián Lisa, consiguió su segunda victoria en fila y llegó a las 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y apenas una derrota.