sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
Primera derrota de local.

Brown de Adrogué fue goleado en su casa por Arsenal

El Tricolor no la pasó bien en el estadio Lorenzo Arandilla y cayó por 4-0 ante el de Sarandí, por la fecha 7 de la Primera B.

brown arsenal

Brown de Adrogué no arrancó de buena manera su andar en la actual temporada de la Primera B y esta tarde sufrió su peor derrota del año. De local, perdió por 4-0 ante Arsenal, en uno de los partidos válidos de la fecha 7, y no se pudo acercar a los puestos de arriba del Torneo Apertura.

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El conjunto de Sarandí abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo y supo aguantar la diferencia hasta el tiempo cumplido cuando, en una ráfaga de goles y tras la expulsión de Lucas Cesare, transformó la victoria en goleada: a los 89 minutos marcó el segundo por intermedio de Joaquín Ochoa Giménez, de penal; a los 93 anotó el tercero gracias a Ivo Kestler; y los 95 cerró la historia con un tanto de Uriel La Roza.

Con este resultado, Brown de Adrogué acumula una victoria, tres empates y dos derrotas, y se mantiene con 6 unidades, a 10 del líder Excursionistas. Arsenal, dirigido por el ex Tricolor Fabián Lisa, consiguió su segunda victoria en fila y llegó a las 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y apenas una derrota.

brown arsenal
Fue la primera derrota de Brown de Adrogué de local.

Fue la primera derrota de Brown de Adrogué de local.

Así formaron Brown de Adrogué y Arsenal

Brown: Giovini; Cesare, Aguirre, Cardozo, Ortiz; González, Castaño, Visco, Galván; Báez y Meaurio.

Arsenal: Lobelos; Schiavulli, Payés, Peralta, Pérez; Lucero, Coletta, Sosa, Vega; Trombini, Franco.

Arbitro: Ariel Cruz.

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