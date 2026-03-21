Brown de Adrogué fue goleado en su casa por Arsenal

Brown de Adrogué no arrancó de buena manera su andar en la actual temporada de la Primera B y esta tarde sufrió su peor derrota del año. De local, perdió por 4-0 ante Arsenal, en uno de los partidos válidos de la fecha 7, y no se pudo acercar a los puestos de arriba del Torneo Apertura.

El equipo de Adrogué, que venía de empatar de visitante ante Argentino de Merlo, no tuvo una buena tarde en el estadio Lorenzo Arandilla y el conjunto de Sarandí no lo perdonó, llevándose una gran victoria para seguir firme en la pelea de arriba.

El conjunto de Sarandí abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo y supo aguantar la diferencia hasta el tiempo cumplido cuando, en una ráfaga de goles y tras la expulsión de Lucas Cesare, transformó la victoria en goleada: a los 89 minutos marcó el segundo por intermedio de Joaquín Ochoa Giménez, de penal; a los 93 anotó el tercero gracias a Ivo Kestler; y los 95 cerró la historia con un tanto de Uriel La Roza.

Con este resultado, Brown de Adrogué acumula una victoria, tres empates y dos derrotas, y se mantiene con 6 unidades, a 10 del líder Excursionistas. Arsenal, dirigido por el ex Tricolor Fabián Lisa, consiguió su segunda victoria en fila y llegó a las 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y apenas una derrota.

brown arsenal Fue la primera derrota de Brown de Adrogué de local. Así formaron Brown de Adrogué y Arsenal Brown: Giovini; Cesare, Aguirre, Cardozo, Ortiz; González, Castaño, Visco, Galván; Báez y Meaurio. Arsenal: Lobelos; Schiavulli, Payés, Peralta, Pérez; Lucero, Coletta, Sosa, Vega; Trombini, Franco. Arbitro: Ariel Cruz.

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