Elían Robles, autocrítico tras otra derrota de Brown de Adrogué: "Nos equivocamos y lo pagamos caro"

Brown de Adrogué volvió a caer en la Primera B y su actualidad nefasta no se detiene. El equipo dirigido por Jorge Vivaldo perdió con Argentino de Quilmes por 4 a 2 y sumó su décima derrota en la categoría, con lo cual su situación cada vez es más comprometida con el descenso. Presente oscuro para los de Adrogué.

En ese contexto, el volante central Elián Robles, analizó la dura derrota frente a Argentino de Quilmes con un tono de profunda frustración. El mediocampista no ocultó su bronca por el resultado y remarcó la urgencia de dar un giro rotundo en el rendimiento del equipo de cara a la segunda mitad del torneo para salir de los puestos del fondo.

Robles explicó el impacto anímico y táctico que significó la rápida apertura del marcador por parte del conjunto visitante (Leandro Guzmán anotó apenas al minuto de juego), un escenario adverso que el plantel ya había anticipado en la previa: "Ellos con el primer gol se encontraron muy rápido, era algo que lo hablamos que nos podíamos equivocar, cada vez que pecamos nos están convirtiendo".

A pesar de la desventaja de tres goles en el complemento, el Tricolor reaccionó rápido mediante los tantos de Juan Ignacio Silva y Braian Guerrero para ponerse 2-3. Sin embargo, la efectividad del Mate liquidó el pleito de contragolpe a través de Dairo Peña. Al respecto, el volante destacó la actitud pero lamentó el desenlace: "Lo fuimos a buscar y ellos de contra en el segundo tiempo nos hacen el gol, estuvimos cerca pero no se dio".

Sin margen de error en un presente crítico para Brown de Adrogué

El ex jugador de Lanús dialogó con Cadena Tricolor e hizo especial hincapié en cómo los fallos defensivos terminan costando puntos vitales en una categoría sumamente competitiva: "Cada vez que nos equivocamos lo estamos pagando caro. Nos vamos con bronca porque estuvimos cerca y se nos escapa de vuelta".

Los números respaldan la preocupación del mediocampista. Con este tropiezo en el Lorenzo Arandilla, el elenco de Adrogué sumó su décima derrota en el certamen, registrando apenas 4 victorias y 7 empates en 21 partidos disputados. La preocupante falta de solidez defensiva quedó expuesta ante el conjunto quilmeño, que facturó por cuadriplicado en los únicos cuatro remates al arco que tuvo en toda la tarde.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cadena Tricolor (@cadenatricolor)

La necesidad de cambiar la cara frente al fantasma del descenso

Con la mente puesta en lo que viene, Robles fue tajante sobre el objetivo principal del grupo para la etapa decisiva del campeonato: "Sabemos que tenemos que cambiar totalmente la imagen en esta segunda temporada que arranca y hay que meterle con todo para salir de abajo".

El margen de error para los dirigidos por Jorge Vivaldo se redujo al mínimo. El Tricolor quedó estancado en la antepenúltima posición con 19 puntos, situándose a tan solo dos unidades de Villa San Carlos (17) y observando de cerca la única plaza de descenso directo a la Primera C que hoy ocupa Ituzaingó (9). Para cortar la racha y comenzar la ansiada remontada, Brown de Adrogué buscará rearmar sus líneas urgentemente en la próxima jornada, cuando reciba en su casa a Flandria, otro rival directo de la zona baja.