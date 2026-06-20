Brown de Adrogué perdió ante Argentino de Quilmes y no detiene su caída en la Primera B

Brown de Adrogué sufrió un duro golpe en su propio estadio al perder 4 a 2 contra Argentino de Quilmes . El partido, disputado en el Estadio Lorenzo Arandilla por la fecha 21 de la Primera B Metropolitana, profundizó la crisis deportiva del local.

Tras el pitazo final, el panorama se volvió crítico: la derrota estancó al Tricolor con 19 puntos, dejándolo a tan solo 3 unidades de la zona de descenso directo. El conjunto visitante expuso todas las falencias defensivas de Brown desde los primeros minutos del partido. Con un planteo inteligente y transiciones veloces, Argentino de Quilmes sacó ventaja rápidamente.

Apenas al minuto de juego, Leandro Guzmán rompió el marcador para poner el 1-0. El impacto fue letal para el local, que no logró acomodarse en la cancha y sufrió el segundo golpe a los 17 minutos de la mano de Agustín Martínez, enviando al Mate al descanso con un cómodo 2 a 0.

En la segunda mitad, la tónica no cambió y la visita volvió a golpear. A los 11 minutos del complemento, Facundo Lando estiró la diferencia para estampar un contundente 3-0 parcial que parecía sentenciar definitivamente la tarde.

Reacción tardía de Brown de Adrogué y castigo final

Empujado por la necesidad y el orgullo, el elenco conducido tácticamente por su cuerpo técnico reaccionó rápido. Apenas tres minutos después del tercer cachetazo, Juan Ignacio Silva marcó el descuento a los 14 minutos. La ilusión creció aún más cuando, a los 21 minutos, el defensor Braian Guerrero conectó para poner el 2-3.

El grito de empate agónico encendió las tribunas de Adrogué, pero al quedar totalmente desprotegido en el fondo, la visita aprovechó los espacios. A los 37 minutos de la etapa final, Dairo Peña culminó una contra letal para sellar el 4-2 definitivo. Para colmo de males, el Tricolor terminó el encuentro con diez jugadores debido a la expulsión de Jonatan Bogado a poco del cierre.

argentino de quilmes vs brown Argentino de Quilmes se plantó en la cancha de Brown de Adrogué.

La tabla de abajo arde en la Primera B

Con este resultado adverso, la lucha por la permanencia quedó al rojo vivo para Brown de Adrogué: Quedó antepenúltimo en la tabla con 19 unidades en 21 partidos. Se ubica inmediatamente arriba de Villa San Carlos (16 puntos). El último lugar de la tabla, en descenso directo a la Primera C, lo ocupa Ituzaingó con 9 unidades.

Por su parte, el Tricolor sumó su décima derrota en el certamen, ganando sólo 4 encuentros en lo que va de la temporada regular. De esta manera, el margen de error se reduce fecha tras fecha, por lo que Brown deberá rearmar sus líneas urgentemente de cara a la fecha 22 si quiere evitar que la sombra del descenso se convierta en una realidad inminente. En la próxima jornada recibirá a Flandria, otro de los equipos que se encuentra luchando en la tabla de abajo.