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27 de julio de 2026
Asterisco.

Cuándo jugará Lanús contra Unión en Santa Fe, el postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura

Con Copa Sudamericana entre semana se jugará al 2º fecha del Torneo Clausura, en la que Lanús debía enfrentar a Unión de Santa Fe. Cuándo irá este partido.

Unión-Lanús reprogramado para la primera semana de agoato.

Unión-Lanús reprogramado para la primera semana de agoato.

Este martes comenzará la segunda fecha del Torneo Clausura, que tendrá asteriscos por la participación entre semana de tres equipos en la Copa Sudamericana. Uno de ellos es Lanús, que viajará a la altura de Cusco para visitar a Cienciano, de Perú, por la revancha del playoffs clasificatorio a octavos de final.

En definitiva, Unión-Lanús, por la 2º fecha de la zona A, se jugará el jueves 6, a partir de las 19, con televisación de TNT Sports, en el estadio 15 de Abril.

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Partidos de Copa Sudamericana

El partido entre la Furia Roja y el Granate está programado para las 21.30 de este jueves en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que la visita del equipo de Mauricio Pellegrino en Santa Fe pasó para la primera semana de agosto.

Lanús visitará el estadio 15 de Abril.

Lanús visitará el estadio 15 de Abril.

Además, Boca Juniors-Estudiantes de La Plata irá el miércoles 5 (19, TNT Sports) y Tigre-Belgrano de Córdoba (21.15, ESPN Premium). El Matador recibirá este martes a Nacional de Montevideo (ventaja 3-0), mientras que el Xeneize irá el jueves a Rancagua, frente a O’Higgins (lidera la serie 1-0).

Cómo sigue la agenda de Lanús

Después de la Copa Sudamericana, Lanús recibirá el domingo 2 de agosto (21.30) a Instituto de Córdoba. Y tras cumplir con el fixture en Santa Fe, visitará a Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, sin programación conformada, el fin de semana del 9 de agosto.

Esto se debe a que, si Lanús accede a los octavos de final del certamen continental, recibirá a Botafogo, de Brasil, entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto. El desquite será entre el 18 y 20, en el estadio Nilton Santos, Río de Janeiro.

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