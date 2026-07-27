Cuándo jugará Lanús contra Unión en Santa Fe, el postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura

Este martes comenzará la segunda fecha del Torneo Clausura , que tendrá asteriscos por la participación entre semana de tres equipos en la Copa Sudamericana . Uno de ellos es Lanús , que viajará a la altura de Cusco para visitar a Cienciano, de Perú, por la revancha del playoffs clasificatorio a octavos de final.

En definitiva, Unión-Lanús , por la 2º fecha de la zona A, se jugará el jueves 6, a partir de las 19, con televisación de TNT Sports, en el estadio 15 de Abril.

El partido entre la Furia Roja y el Granate está programado para las 21.30 de este jueves en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que la visita del equipo de Mauricio Pellegrino en Santa Fe pasó para la primera semana de agosto.

Además, Boca Juniors-Estudiantes de La Plata irá el miércoles 5 (19, TNT Sports) y Tigre-Belgrano de Córdoba (21.15, ESPN Premium). El Matador recibirá este martes a Nacional de Montevideo (ventaja 3-0), mientras que el Xeneize irá el jueves a Rancagua, frente a O’Higgins (lidera la serie 1-0).

Cómo sigue la agenda de Lanús

Después de la Copa Sudamericana, Lanús recibirá el domingo 2 de agosto (21.30) a Instituto de Córdoba. Y tras cumplir con el fixture en Santa Fe, visitará a Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, sin programación conformada, el fin de semana del 9 de agosto.

Esto se debe a que, si Lanús accede a los octavos de final del certamen continental, recibirá a Botafogo, de Brasil, entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto. El desquite será entre el 18 y 20, en el estadio Nilton Santos, Río de Janeiro.