Los Andes recibirá a Colón sin público visitante: el motivo

El encuentro entre Los Andes y Colón de Santa Fe por la fecha 12 de la Primera Nacional en el estadio Eduardo Gallardón se jugará finalmente sólo con público local, tras la resolución tomada por la Aprevide en las últimas horas.

De esta manera, el partido pactado para este sábado, a partir de las 15.30, en Lomas de Zamora , contará solamente con el público del Milrayitas en la cancha, quedando para otra oportunidad la posibilidad de recibir hinchas visitantes en Lomas.

Si bien en la previa había mucha expectativa de ambos lados, la última palabra la tenía la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que finalmente no dio el visto para prestar el operativo de seguridad.

Esta decisión tiene que ver con la interna de las dos “barras bravas” sabaleras (una se denomina “Los de Siempre” y la otra “La Negrada”) y los incidentes públicos de los últimos tiempos. Además, el hecho de que tengan compartir tribuna era otro de los aspecto no terminaba de convencer. Y es que si se habilitaba el ingreso hinchas visitantes sabaleros, todos debían ubicarse en la tribuna "Familia Da Graca".

estadio eduardo gallardon los andes Los Andes seguirá esperando para poder recibir público visitante.

Con esta negativa, el club que preside Omar Plaini pierde una buena oportunidad para conseguir una recaudación importante, como le pasó hace dos semanas a Colegiales, que recibió hinchas de Temperley, y a Quilmes, que fue anfitrión de Nueva Chicago.

Con el cambio de planes confirmado, el cruce entre el conjunto lomense y el santafecino se jugará en un marco tradicional, sin hinchas visitantes y con el foco puesto exclusivamente en lo deportivo.

Un partido clave para Los Andes

Después de la buena victoria de visitante ante San Miguel, Los Andes quiere empezar a soñar en grande en esta temporada de la Primera Nacional y el partido del sábado ante Colón será vital para alimentar esa posibilidad.

No es para menos. En el césped del estadio Eduardo Gallardón, se enfrentará el segundo (el Sabalero) y el tercero (el Milrayitas) de la zona A, y para el local será fundamental obtener una victoria, ya que de esa manera quedará como escolta del líder Deportivo Morón, a quien enfrentará en la próxima fecha en el Oeste, en lo que podría ser uno de los partidos más importantes de esa semana.