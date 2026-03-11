Cómo le fue a Temperley en sus últimas salidas al Interior

Temperley visitará este domingo a Gimnasia y Tiro de Salta por la 5º fecha de la Zona B del Torneo de Primera Nacional . Será su segundo partido de la temporada en el interior del país, tras la caída contra Atlético de Rafaela. En cuanto a salidas, el Gasolero buscará cambiar la racha negativa que arrastró en 2025.

Los primeros cuatro partidos de la temporada pasada como visitante los jugó en cuatro provincias distintas: Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy, con un empate y tres derrotas. Empató con Colón (0-0) y perdió consecutivamente ante For Ever (0-2), Central Norte (0-2) y Gimnasia y Esgrima (0-2).

Primera derrota. Temperley cayó ante Atlético Rafaela y perdió su invicto en la Primera Nacional

En esta última, la Comisión Directiva le puso punto final al ciclo de Aníbal Biggeri en la conducción técnica, siendo reemplazado por Rubén Darío Forestello .

Con el “Yagui” llevando las riendas del Gasolero , fueron otros tres viajes por la Fase Regular del campeonato. La producción (resultados) mejoró en las presentaciones en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba.

Adrián Arregui y Fernando Brandán Arregui y Brandán festejan el triunfo de Temperley en Mendoza.

Contra Mitre (2-2) levantó dos goles, frente a Gimnasia y Esgrima -a la postre campeón- se llevó una gran victoria (1-0) y por último fue derrotado por Estudiantes de Río Cuarto (0-1). El León del Imperio ganó el Torneo Reducido.

Clasificado al Torneo Reducido, en primera instancia y a eliminación directa -solo le servía ganar-, le tocó otra excursión a Salta, con Gimnasia y Tiro (0-2).

Es decir que, sumado al partido ya jugado en Santa Fe ante Atlético de Rafaela en la presente temporada, sobre los últimos nueve viajes al Interior el saldo es de un triunfo, dos empates y seis caídas.

Por eso, ahora con Nicolás Domingo, buscará que esa racha en contra comience a tomar otro rumbo. Dato no menor, el equipo de Fernando “Teté” Quiroz ganó los tres partidos y de los seis goles que anotó, cinco fueron de Lautaro Gordillo.

La tarde que Temperley le quitó un largo invicto a Gimnasia y Tiro

El 17de mayo de 2024, Temperley visitó al Albo, entonces dirigido por Rubén Darío Forestello, cortándole un invicto de 33 partidos en el Gigante del Norte. No perdía en casa desde el 10 de junio de 2002, contra Sportivo Belgrano.

La racha positiva del elenco salteño se prolongó por 677 días, donde cosechó 27 victorias y seis empates. Los goles de Julián Mavilla y Fernando Martínez le dieron el 2-0 al equipo de Walter Perazzo, que días más tarde, en Mendoza, eliminó a River Plate de la Copa Argentina en la definición por penales.