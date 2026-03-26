Lomas de Zamora: cayó un delincuente que vendía muebles y electrodomésticos robados

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un hombre acusado de vender muebles y electrodomésticos que habían sido robados en distintos barrios de la Zona Sur del Conurbano. Hubo operativos en Lomas y Monte Grande .

La investigación empezó con la denuncia de una persona que había sido desvalijada por delincuentes. Al navegar por redes sociales, descubrió que un usuario estaba vendiendo por Facebook los elementos que le habían robado .

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De esa manera tomó intervención la DDI de Lomas de Zamora . La investigación determinó que había una banda que se dedicaba a robar casas para luego vender lo robado en redes sociales. Identificaron dos domicilios y un sospechoso.

A partir de la información obtenida, la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 descentralizada de Esteban Echeverría solicitó órdenes de allanamiento para dos viviendas de Monte Grande y Lomas de Zamora .

En el primer objetivo arrestaron a un sospechoso, de 55 años. En el segundo domicilio, la DDI incautó varios objetos robados: sillas, sillones, una cocina, un horno, un grupo electrógeno y dos máquinas agujereadoras.

El hombre detenido quedó imputado por “robo” y fue trasladado a la dependencia de la DDI de Lomas de Zamora, para luego quedar a disposición de la fiscalía interviniente.