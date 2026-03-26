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26 de marzo de 2026
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Mario Marino sale a escena con "Mardemares" y Les Caminants

Mario Marino presenta el sábado en el Otro Mundo Teatro de Temperley su nuevo unipersonal “Mardemares" y con la banda de improvisación Les Caminants.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Mario Marino, en escena.&nbsp;

Mario Marino, en escena. 

Mario Marino, con su alter ego de Valento Valentino, sale a escena el sábado en Otro Mundo Teatro de Temperley con su nueva propuesta unipersonal “Mardemares" y con Les Caminants, una banda de música de improvisación con un “sonido afrolomense”.

“Mardemares” es una representación dramática, en clave de clown, de los conflictos inherentes a la libertad individual frente a las estructuras sociales preexistentes.

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Mario Marino, en escena.

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“Es una obra que esta proceso todavía. Me resulta más motivador poner una fecha y hacerla, me da responsabilidad presentarla y me pongo de lleno con eso. Parto de la famosa pregunta: ¿quien soy? y esto deriva en el quienes somos ”, le cuenta Mario Marino a La Unión.

El talentoso y polifacético artista de la región apunta con el “correr de las funciones la obra va ir cambiando. Se van a ir agregando cosas”.

“Nadie sabe de qué se trata la obra, no se la mostré a otros durante los ensayos. Solo me me miré a mi mismo y no sé la respuesta que voy a recibir, es algo hermoso y vertiginoso a la vez. Tiene textos nuevos, textos propios y ajenos donde voy armando una secuencia de acciones. Están los dos en la obra, Mario Marino y me voy terminando de cambiar como Valento Valentino”, apunta.

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Les Caminants, el proyecto musical que integra Mario Marino

Les Caminants es un proyecto de música experimental surgida de la improvisación, con una formación numerosa y con Mario Marino a cargo del clarinete.

“Surgió hace muchos años y una vez por semana nos juntamos a tocar. Es una propuesta de improvisación con el riego que tiene y decidimos presentarla en vivo”, apunta el artista.

Más info

Mario Marino, con “Mardemares" y con Les Caminants, el sábado a las 21 en Otro Mundo Teatro de Temperley, Almirante Brown 3589.

Espectáculo a la gorra.

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