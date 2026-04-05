Por qué motivo se separaron Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega se conocieron y comenzaron su romance en 1998, se casaron en 2009 y juntos tuvieron tres hijos: Dante, Paloma y Helena . Se separaron en 2011 y fue la actriz y modelo la que se encargó de dar detalles de la ruptura.

“Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá. Y llegó un momento en el que me dije: ‘Ay, qué lástima, pero no’”, comentó Guillermina Valdés hace unos años . Y sobre el tema, agregó: “Me separé muy tranquila de haber hecho todo, de haber apostado. Pero no se pudo”.

Guillermina Valdés también contó cómo comenzó a sentirse en su matrimonio con Sebastian Ortega y fue contundente al contar fuertes motivos.

“En aquel entonces eso era felicidad para mí. Estaba medio apagadita. Bueno, ¡medio bastante! La verdad es que ahí estaba muy metidita para adentro. Se ve que necesitaba pasar por eso para ser quien soy”, comentó la actriz.

La relación de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega estuvo marcada por momentos significativos, entre ellos la llegada de sus tres hijos.

“Esa era yo siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos un espejo de las personas con las que estamos. Y Sebas era en ese entonces quien yo elegía. Y estábamos muy bien, vinieron nuestros hijos y tuvimos una re linda relación”, recordó.