La verdad.

Guillermina Valdés sorprendió al hablar de los rumores de romance con Mauricio Macri

Guillermina Valdés no esquivó el rumor que indica que habría un acercamiento amoroso con el ex presidente Mauricio Macri.

Guillermina Valdés habló de los rumores de romance con Mauricio Macri.&nbsp;

Guillermina Valdés habló de los rumores de romance con Mauricio Macri. 

Tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, múltiples famosas fueron tildadas como supuestas nuevas parejas del expresidente. Una de ellas fue Guillermina Valdés, quien decidió ponerle fin a los misterios y confesó que existió un acercamiento de parte del ex mandatario nacional.

La empresaria contó a un móvil de Intrusos que el exmandatario le mandó mensajes invitándola a salir, pero que ella se negó a la salida.

Guillermina Valdés explicó que su decisión de hablar del tema se basó en experiencias pasadas: "Muchas veces no aclare y las cosas quedan flotando, se dan por hecho. Acá no hay duda: me escribió, no dio para salir. A mí no me dio y buena onda", sentenció.

El lamento de Guillermina Valdés

Cuando le consultaron sobre por qué lamentaba que la información hubiera salido a la luz, Guillermina Valdés aclaró: “No tiene sentido que se sepa algo que no prospera. No lo negué porque no tengo nada que ocultar”.

Finalizando la entrevista, Valdés le puso punto final a las versiones de un posible vínculo entre ella y el político: "No, justamente por eso no salí con él. Simplemente dije que sí, que me escribió y que no salí porque no prosperó".

