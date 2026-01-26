lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026
Franco Torchia se disculpó con Juana Viale tras vincularla con Mauricio Macri

Franco Torchia reconoció que la información era falsa y le pidió disculpas a Juana Viale luego de haberla vinculado sentimentalmente con Mauricio Macri.

Franco Torchia se disculpó con Juana Viale. 

Franco Torchia le pidió disculpas durante su programa en C5N a Juana Viale luego haber asegurado que la actriz había iniciado un romance con Mauricio Macri. Esta información la había dicho al aire luego de que se confirme la separación del político y Alejandra Awada.

El periodista reconoció que la información que difundió era falsa y asumió su total responsabilidad por el impacto generado a las personas involucradas en el tema.

Juana Viale, en medio de rumores de romance con Mauricio Macri. 
Aseguran que Juana Viale es la tercera en discordia entre Macri y Juliana Awada
Mirtha Legrand habló sobre Juana Viale y Mauricio Macri. 
Qué dijo Mirtha Legrand sobre el rumor de romance de Juana Viale y Mauricio Macri

Franco Torchia aclaró que no existió ningún tipo de vínculo entre Juana Viale y el expresidente Mauricio Macri, y reconoció que la circulación de esa versión provocó consecuencias negativas.

“Al difundir esa información generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en su entorno”, dijo y calificó su accionar como un error grave.

image
El hermano de Juana Viale se refirió al descargo de Franco Torchia.

El hermano de Juana Viale se refirió al descargo de Franco Torchia.

La reacción del hermano de Juana Viale

Por otra parte, el hermano de Juana Viale, Nacho Viale, se pronunció al respecto en redes sociales, dedicó unas palabras al tema y además subió un fragmento de las disculpas de Franco Torchia a su cuenta de X.

“No. Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin”, escribió.

