Franco Torchia se disculpó con Juana Viale tras vincularla con Mauricio Macri

Franco Torchia le pidió disculpas durante su programa en C5N a Juana Viale luego haber asegurado que la actriz había iniciado un romance con Mauricio Macri . Esta información la había dicho al aire luego de que se confirme la separación del político y Alejandra Awada.

El periodista reconoció que la información que difundió era falsa y asumió su total responsabilidad por el impacto generado a las personas involucradas en el tema.

"Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión 100% falsa que yo di al aire días atrás", aseguró.

En su descargo, Franco Torcchia aseguró que la versión que puso al aire no tenía sustento y que fue inducido a error por una fuente que le brindó datos incorrectos. "Me vendieron pescado podrido", afirmó.

Franco Torchia aclaró que no existió ningún tipo de vínculo entre Juana Viale y el expresidente Mauricio Macri, y reconoció que la circulación de esa versión provocó consecuencias negativas.

“Al difundir esa información generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en su entorno”, dijo y calificó su accionar como un error grave.

image El hermano de Juana Viale se refirió al descargo de Franco Torchia.

La reacción del hermano de Juana Viale

Por otra parte, el hermano de Juana Viale, Nacho Viale, se pronunció al respecto en redes sociales, dedicó unas palabras al tema y además subió un fragmento de las disculpas de Franco Torchia a su cuenta de X.

“No. Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin”, escribió.