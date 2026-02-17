Murió Juan Carlos Desanzo, director de películas como El Desquite y Eva Perón

Juan Carlos Desanzo fue un gran director de películas y de contenido para televisión.

El mundo del espectáculo despide al reconocido director, guionista y director de fotografía, Juan Carlos Desanzo que murió a los 88 años. Se destacó tanto en cine con películas que quedaron en la historia del mundo del séptimo arte y también en televisión.

Entre sus obras más destacadas y recordadas están: "En retirada", " Eva Perón", " Hasta la victoria siempre", "El Desquite" y "El Polaquito", entre otras, pero a lo largo de varias décadas, Desanzo construyó una carrera sólida en la pantalla grande que ha dejado huella sobre todo con películas que combinaron entretenimiento, reflexión y memoria colectiva.

Horror. Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y su esposa: sospechan de su hijo

Además su nombre quedó especialmente ligado al retrato de figuras y momentos clave de la historia nacional. En televisión tuvo un gran reconocimiento al dirigir el legendario comercial de Terrabusi con Cacho Fontana y Mr. T, en pleno éxito de la serie Brigada A (The A-Team) .

En la década de 1990, dirigió Al Filo de Ley (1992) con la efectiva dupla de Rodolfo Ranni y Gerardo Romano , que la rompían en TV con Zona de Riesgo, y ya en 1996 hizo la versión local de Eva Perón: la verdadera historia (1996), filmada como contraparte del musical Evita de Alan Parker. Dicho film fue una bisagra en la carrera de la actriz Esther Goris y también por ser la primera película de otras que luego Víctor Laplace interpretaría a Juan Domingo Perón.

"Hasta la victoria siempre" (1997), fue una biopic sobre Ernesto “Che” Guevara en coproducción con España que también obtuvo gran éxito. En tanto, en el cine comercial fue parte de "La Venganza", película con la que buscó repetir el éxito de "La Furia" (1997) con la misma pareja protagónica de Diego Torres y Laura Novoa.

Las últimas películas que dejó el gran director

Sus últimos films fueron: "El Polaquito" (2003), con Abel Ayala, Marina Glezer, Fernando Roa y Roly Serrano, y "Verano Amargo" (2009) con Federico Luppi encarnando a un hombre que quiere recuperar sus ahorros en el “corralito financiero” de 2001. En 2019, Desanzo intervino como director de fotografía en "Potuto… una historia sin tiempo".

Su capacidad para trabajar con actores, construir climas emocionales y narrar historias con profundidad lo transformó en un referente para varias generaciones. Por eso, desde muy temprano sus colegas, artistas y trabajadores del medio lo despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento, destacando no solo su talento profesional, sino también su compromiso, su generosidad y su pasión por el oficio.

Para muchos, fue un formador silencioso, un director exigente y, al mismo tiempo, cercano.