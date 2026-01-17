sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
Todas las películas de James Bond están disponibles en Netflix

Netflix sumó a su catálogo todas las películas de la saga de James Bond, desde las pioneras de los ’60 hasta los títulos más recientes.

Sean Connery, el primer James Bond.&nbsp;

Todas las películas de la saga de James Bond, que siguen las clásicas historias de acción del popular agente 007, ya están disponibles en el catálogo de Netflix luego de un acuerdo sellado entre la plataforma con Amazon MGM Studios.

La colección que está disponible en Netflix incluye más de 25 películas, desde las pioneras “007 contra Goldfinger” y “El satánico Dr. No” hasta “Nunca digas nunca jamás”, de las últimas entregas de la saga de James Bond.

La historia de James Bond

El camino de James Bond comenzó en los años 50 cuando se publicaron las novelas del periodista y novelista inglés Ian Fleming. Allí se nos presentaba a un intrépido agente secreto del MI6 llamado James Bond. Su misión, salvar al mundo de los peligros de nuevas guerras o planes enfermizos de tiranos con poder.

Todas las películas de James Bond, en Netflix.

El 5 de octubre de 1962 Bond dio el gran salto con su primera película Dr. No, protagonizada por el gran Sean Connery. El film catapultó la carrera del actor.

La historia se terminó convirtiendo en saga y al día de la fecha acumula 25 películas y seis James Bond: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y hasta el momento el último, Daniel Craig.

En cuanto al futuro, se sabe que Denis Villeneuve será el encargado de dirigir, mientras que Steven Knight tomará la responsabilidad de escribir el guion.

