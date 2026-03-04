Lanús se quiere aprovechar de Boca Juniors para seguir de fiesta

Lanús quiere festejar en casa y seguir con la fiesta.
Mientras sigue disfrutando de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, Lanús buscará aprovecharse del delicado momento de Boca Juniors, en un partido correspondiente la fecha 7 del Torneo Apertura que fue pospuesto por el certamen continental se jugó el Granate en las últimas dos semanas.
El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.
El Granate, con dos partidos menos, se encuentra en la décima colocación con 9 puntos y necesita los tres puntos acomodar su andar después de su logro internacional. Por eso, el equipo de Pellegrino buscará aprovecharse de Boca, que llega en medio de una seguidilla de cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura, con tres empates y una derrota, y con su entrenador en la cuerda floja.
Lanús, otra vez con equipo titular
Después de darle descaso a todos los titulares en el empate 1-1 ante Defensa y Justicia, el entrenador Pellegrino volverá a usar al equipo que le dio la Recopa Sudamericana hace una semana, aunque sin dos de sus jugadores más importantes: Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo.
Boca, por su parte, irá con lo mejor que tiene a disposición en busca del triunfo. Otra vez con Leandro Paredes dentro del 11, la única duda para el DT pasa por el ingreso de juvenil Tomás Aranda, de buen partido ante Gimnasia de Mendoza, o mantener en el equipo a Lucas Janson.
Las posibles formaciones de Lanús - Boca
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda o Lucas Janson; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.