Pieza fundamental.

Dolor de cabeza para Banfield y Pedro Troglio: Talleres de Córdoba avanza por Martín Río

Banfield, que no contrató en este mercado de pases por estar inhibido, podría perder a uno de los jugadores predilectos del técnico. Aguardan una definición.

Martín Río, volante de Banfield, pretendido por Talleres de Córdoba.

Banfield no pudo reforzarse en este mercado de pases por no haber levantado las inhibiciones que pesan sobre el club. Pero, en las últimas horas, Talleres de Córdoba preguntó por Martín Río, uno de los pilares del Taladro en la temporada pasada y prioridad absoluta para el entrenador Pedro Troglio.

Ya es un hecho que Banfield comenzará este jueves desde las 20 su participación en la Zona B del Torneo Apertura frente a Huracán sin caras nuevas en el plantel, en el estadio Florencio Sola, televisado por TNT Sports.

Qué se comenta del volante de Banfield

A pesar del hermetismo que reina por Peña y Arenales, fue el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, el que brindó la información. “Talleres tiene negociaciones avanzadas para comprar el pase de Martín Río, mediocampista de Banfield”, anunció. Además agregó que “llevan varios días de charlas entre los clubes y se espera una pronta definición”.

Por su parte, Algarabía Deportiva, de Córdoba, fue por más y afirmó que “la dirigencia de la T trabaja para cerrar el acuerdo con Banfield mediante una compra definitiva por el mediocampista de 24 años”.

Para Pedro Troglio sería una baja clave

El técnico del Taladro, Pedro Troglio, había pedido a la dirigencia encabezada por Matías Mariotto la continuidad de tres futbolistas: Martín Río, Ignacio Abraham y Santiago López García. Banfield pagó la opción de US$600 mil al Querétaro de México por los servicios del ex Talleres de Escalada y Defensores de Belgrano, goleador de Banfield con cinco goles en la temporada 2025.

“Si me sacás un jugador vital, me matás. No estamos sobrados, estamos apretaditos con el plantel”, aseguró el DT hace unos días en diálogo con Código Banfield, enviándole un mensaje a la dirigencia. Pero, a la vez, comprende en la necesidad de alguna salida para paliar la situación que agobia al club.

Martín Río podría salir de Banfield.

Además, remarcó que “arrancar el campeonato así lo banco a muerte”. Y agregó: “si me sacan un jugador más sería durísimo”.

De la otra vereda, Carlos Tevez refuerza convincentemente su plantel. El club cordobés ya anunció el regreso del extremo Diego Valoyes (Juárez, de México), y está a punto de cerrar al delantero Ronaldo Martínez (goleador de Platense) y al volante Juan Sforza (Juventude, de Brasil). Pero no serán los únicos, el “Apache” quiere otro mediocampista central: el apuntado es Martín Río.

