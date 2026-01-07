Banfield y las inhibiciones: Pedro Troglio encendió las alarmas

La realidad fue expuesta por el entrenador Pedro Troglio , quien fue tajante sobre la posibilidad de incorporar futbolistas en este receso de verano para potenciar el plantel de cara a un 2026 muy exigente. “No la veo fácil”, remarcó, claro y contundente, durante una entrevista con Espn.

Troglio , con la sinceridad que lo caracteriza, no dio vueltas sobre el momento que afronta el club y dejó en claro que ve muy complicado sumar refuerzos en este libro de pases, teniendo en cuenta las seis inhibiciones que tiene que levantar para poder incorporar.

“No veo fácil el tema de las inhibiciones porque es mucho dinero y el club no tiene cómo afrontarlo. Para resolver esta cuestión y poder incorporar, el club necesita vender, pero si vende, sigo perdiendo futbolistas”, agregó durante la entrevista.

El “egoísmo” de Pedro Troglio y la necesidad de Banfield

En medio de este panorama, el DT tiene en claro lo que quiere y sabe que para mejorar lo hecho en el año pasado, donde el equipo se salvó del descenso y quedó en las puertas de los playoffs, necesita mantener la misma base de futbolistas, sin ninguna pérdida en el camino, más allá de la necesidad de vender futbolistas.

santiago lopez garcia López García seguirá en Banfield para alegría de Pedro Troglio.

“Desde mi egoísmo, no quiero que vendan a ningún jugador, aunque sé que es la necesidad que tiene hoy el club. Yo quiero mejorar lo hecho en la campaña pasada y para eso necesito quedarme con los jugadores que tengo”, recalcó.

En ese sentido, y en lo que fue una buena noticia para el DT, Banfield consiguió retener a tres de los mejores futbolistas que tuvo en el semestre: Ignacio Abraham, Martín Río y Santiago López García. A los tres se le vencía el contrato el 31 de diciembre, pero la dirigencia logró retenerlos con miras a 2026.