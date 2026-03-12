Pedro Troglio, molesto tras la derrota de Banfield: "Estos partidos no los podemos perder"

Los dirigidos por Pedro Troglio dejaron una pálida imagen ante Gimnasia en el Florencio Sola , donde el Taladro solamente había perdido un partido en el Torneo Apertura, y ahora vuelven a sufrir en la tabla de abajo. El equipo no dio respuestas y lo pagó caro. Otra vez Banfield tropezó en uno de esos encuentros que no puede fallar.

Para Pedro Troglio fue un partido especial ante Gimnasia , pero Banfield tuvo errores groseros en defensa y por eso se fue con las manos vacías. Las victorias ante Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi Newells dieron aire en la lucha por la permanencia, pero fueron claramente ante los tres peores equipos del campeonato. Ya contra el lobo platense fue distinto, ya que el equipo no estuvo a la altura.

El entrenador del Taladro no se guardó nada y fiel a su estilo analizó la segunda caída de Banfield como local en el Torneo Apertura. La anterior había sido ante Racing, pero da la sensación que esta fue más dolorosa porque su equipo se encontraba a un punto de los playoff y tenía la posibilidad de ingresar a puestos de clasificación.

“Cuando te vas dos goles abajo al entretiempo es difícil, cometimos dos equivocaciones aunque no nos llegaron mucho. El equipo no estaba mal, pero esas fallas cambiaron el partido”, explicó Troglio en conferencia de prensa.

En ese contexto, el entrenador de Banfield analizó los dos goles de Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto, los cuales fueron determinantes para las aspiraciones del Taladro.

“Hoy el equipo no estaba mal, tuvimos un par de fallas en el primer gol. Ya en el segundo tiempo el equipo entregó todo y no alcanzó”, sostuvo. Y apuntó: "El partido parecía que estaba más a favor nuestro que de Gimnasia, pero fallamos y la sensación es mala, porque estos partidos hay que ganarlos, son los que no podés perder".

La salida de Rodrigo Auzmendi de Banfield

Por otra parte, Pedro Troglio no anduvo con vueltas y reveló por qué Rodrigo Auzmendi no se ganó su confianza para seguir en Banfield. El delantero finalmente se marchó a San Lorenzo, luego de una novela que parecía interminable por su pase.

Luego de la derrota ante Gimnasia, el entrenador detalló que tuvo que llamar al representante del futbolista para terminar con la polémica. “El representante dijo que se tomaron represalias, y no fue así. Ya lo llamé y se lo manifesté que él estaba fuera de lugar”, dijo el DT.

Troglio consideró que cada uno es libre de hacer lo que quiere y que él no es quién para juzgar la decisión tomada por Auzmendi de salir del club al que llegó procedente de Motagua de Honduras.

“Son situaciones, cada uno hace y piensa lo que quiere, lo que necesita. No soy nadie ni para decir algo malo o bueno, cada uno toma su decisión”, explicó en conferencia de prensa.

A su vez, Troglio confesó que el jugador no se ganó el puesto de titular porque no pasaba por su mejor momento anímico. “Él no estuvo al 100 desde lo anímico por eso no jugaba y otros le ganaron el puesto”, remarcó.

troglio conferencia Pedro Troglio durante la conferencia de prensa de Banfield.

Los puntos que Banfield perdió en el Florencio Sola

Banfield se hizo fuerte como local en el Torneo Apertura. Sobre 8 partidos disputados en el campeonato, 5 fueron en condición de local, de los cuales el Taladro se impuso en tres presentaciones (ante Estudiantes de Río Cuarto, Newells y Aldosivi), obtuvo un empate (ante Huracán) y dos derrotas (Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata).

Cosechó 10 puntos sobre 15 posibles. Muy distinto a lo que ocurrió como visitante, ya que en dicha condición perdió todo lo que jugó (derrotas ante Sarmiento de Junín, Belgrano de Córdoba y River).

"Nuestro campeonato, de local, debería ser casi perfecto”, reflexionó Troglio sobre los puntos perdidos en el Lencho. Sin embargo, ahora Banfield tendrá dos compromisos ante rivales que son protagonistas del campeonato, ya que deberá viajar a Rosario para enfrentar a Central y luego recibir a Tigre en Peña y Arenales.

“Necesitamos levantarnos rápido”, finalizó Troglio pensando en lo que se viene para su Banfield.