Sergio Vittor apuntó a las claves de Banfield para ser un equipo sólido en el Torneo Apertura

Banfield ha pasado por todos los estados de ánimo en lo que se lleva jugado del Torneo Apertura . El Taladro disputó ocho partidos hasta el momento, de los cuales logró tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Si bien se hace fuerte en el Florencio Sola , el principal déficit aparece cuando sale de su cancha.

En Peña y Arenales registra una igualdad ante Huracán, triunfos ante Estudiantes de Río Cuarto, Newells y Aldosivi y una derrota ante Racing; mientras que en condición de visitante fueron tres caídas ante Sarmiento en Junín, Belgrano en Córdoba y River en el Monumental.

Luego del último triunfo ante Aldosivi por 2 a 0, el zaguero central destacó el rendimiento del equipo y apuntó a seguir manteniendo la fortaleza como conjunto en casa.

"Estoy contento por el partido que ganamos, era importante, tenemos que ganar estos partidos, hacernos fuertes de local", aseguró Vittor en relación a la producción del equipo en el Florencio Sola.

Asimismo, confesó que viene arrastrando una molestia en el isquiotibial que fue lo que lo marginó del partido ante Newell's. "Es fundamental ser fuertes de local, sabemos lo competitivo que es el fútbol argentino y tenemos que ser fuertes acá", remarcó.

Y apuntó al déficit en este campeonato: "Nos está costando de visitante, tenemos que tratar de sacar puntos y rescatar algo. En el fútbol argentino la mayoría de los equipos se hace fuerte de local y les cuesta de visitante. Todos juegan a eso, tratar de no perder puntos de local".

sergio-vittor-banfield Banfield apunta a mejorar como visitante en el torneo.

Lo que viene para Banfield en la reanudación del campeonato

El Taladro volverá a tener acción en el Torneo Apertura el próximo miércoles cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 17.30 en Peña y Arenales. El equipo dirigido por Pedro Troglio buscará volver a sumar de a tres en su estadio en un choque crucial por la clasificación a los playoff.

El conjunto platense suma 11 puntos y Banfield acumula 10 unidades, por lo que se trata de un choque trascendental para las aspiraciones de ambos en el torneo. Gimnasia se encuentra octavo y el Taladro noveno, por lo que un triunfo de los dirigidos por Pedro Troglio los podría ubicar en puestos de playoff en la mitad del campeonato.