El posteo de Santiago Silva en la previa del Clásico del Sur entre Lanús y Banfield

Santiago Silva, ex Lanús y Banfield, palpitó el Clásico del Sur con un posteo en Instagram.

Este lunes, Lanús y Banfield jugarán una nueva edición del Clásico del Sur y la previa comienza a tomar color. En ese marco, en las últimas horas Santiago Silva compartió un posteo en su cuenta de Instagram en la que recordó su paso por ambos clubes.

"Es día de clásico del Sur. Tuve el privilegio de vestir dos camisetas con historia, pasión y orgullo: Club Atlético Banfield y Club Atlético Lanús", comenzó escribiendo el uruguayo.

"En ambas viví momentos únicos, y en ambas pude disfrutar . Eso no se olvida nunca", agregó Santiago Silva, junto a un carrusel de fotos en las que se lo ve en distintos momentos con la camiseta de Banfield y Lanús.

Embed - Santiago Silva en Instagram: "Es día de clásico del SUR Tuve el privilegio de vestir dos camisetas con historia, pasión y orgullo: Club Atlético Banfield y Club Atlético Lanús. En ambas viví momentos únicos, y en ambas pude disfrutar . Eso no se olvida nunca. Hoy solo puedo decir gracias. Gracias por el cariño, por el respeto y por haberme hecho parte de su historia. Que sea una fiesta del fútbol… como debe ser. ——" View this post on Instagram El buen recuerdo de Santiago Silva en Lanús y Banfield El uruguayo fue campeón con Banfield en el Apertura 2009 y luego, en lo que fue un verdadero bombazo, jugó en Lanús, donde obtuvo la Copa Sudamericana. Años más tarde, el atacante regresó al Taladro.

Lejos de lo que se podía llegar a imaginar en casos como el de Santiago Silva, tanto los hinchas de Banfield como los de Lanús lo respetan y le expresan cariño en las redes sociales. "Hoy solo puedo decir gracias. Gracias por el cariño, por el respeto y por haberme hecho parte de su historia. Que sea una fiesta del fútbol… como debe ser", cerró.

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