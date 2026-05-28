jueves 28 de mayo de 2026
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28 de mayo de 2026
¡Qué bochorno!

El escandaloso video de Emilia Mernes y Duki en un boliche

Un video captó Emilia Mernes y Duki discutiendo en un boliche, en la presentación de otra artista, y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Duki y Emilia Mernes.&nbsp;

Duki y Emilia Mernes. 

En las imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales, se los vio a ambos en un momento de evidente tensión que despertó preocupación entre los fans de la pareja.

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El video muestra a Emilia Mernes con gesto serio y distante mientras Duki aparece detrás en un intento de acercamiento hacia la cantante entrerriana.

En un momento del video, los artistas intercambian palabras con cara de pocos amigos en medio del evento, aunque la música impide escuchar qué se dicen exactamente.

Duki y Emilia.
Un video comprometió a Duki y Emilia Mernes.

Un video comprometió a Duki y Emilia Mernes.

Estallaron las redes sociales

De todos modos, estas imágenes fueron suficientes para que en las redes sociales explotaran las teorías sobre una posible crisis entre ellos. Para otros, solo fue una charla incómoda de la pareja que se amplificó a través de su recorrido en las redes sociales.

La viralización del video tuvo lugar en un momento complicado para Emilia Mernes, quien desde hace semanas enfrenta rumores sobre supuestas internas con otras figuras, como Tini Stoessel y María Becerra.

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