El escandaloso video de Emilia Mernes y Duki en un boliche

Emilia Mernes y Duki volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se viralizara un video grabado durante la presentación del nuevo álbum de la artista Six Sex en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

En las imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales, se los vio a ambos en un momento de evidente tensión que despertó preocupación entre los fans de la pareja.

Fuerte. Se filtró un terrible audio sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Sin vueltas. Tini Stoessel se quebró al hablar del conflicto con Emilia Mernes

ojala sea mentira me llego a enterar q emilia le grito a duki y el sigue con ella chauuu lo perdimos el duki de 2018 te ensartaba una trompada por atrevida ah nada q ver no pic.twitter.com/1TNc02rDVb

El video muestra a Emilia Mernes con gesto serio y distante mientras Duki aparece detrás en un intento de acercamiento hacia la cantante entrerriana.

En un momento del video, los artistas intercambian palabras con cara de pocos amigos en medio del evento, aunque la música impide escuchar qué se dicen exactamente.

Duki y Emilia. Un video comprometió a Duki y Emilia Mernes.

Estallaron las redes sociales

De todos modos, estas imágenes fueron suficientes para que en las redes sociales explotaran las teorías sobre una posible crisis entre ellos. Para otros, solo fue una charla incómoda de la pareja que se amplificó a través de su recorrido en las redes sociales.

La viralización del video tuvo lugar en un momento complicado para Emilia Mernes, quien desde hace semanas enfrenta rumores sobre supuestas internas con otras figuras, como Tini Stoessel y María Becerra.