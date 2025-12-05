Jugadores y cuerpo técnico: así será el convenio entre Lanús y un club del ascenso

Lanús es uno de los clubes que cuenta con una inagotable cantera de talentos en la Divisiones Juveniles. Algunas de esas jóvenes promesas llegan a Primera División , otras quedan a un paso de concretar ese anhelado sueño y deben probar suerte en otros lados. Por ese motivo, para canalizar el problema, la dirigencia encabezada por Nicolás Russo analiza la posibilidad de firmar un convenio con un club de Primera B.

En diálogo con Fortaleza Granate, el máximo dirigente explicó el alcance de esta medida de la Comisión Directiva para que los chicos no se sientan defraudados. “La idea es llegar a un acuerdo con un club, hay varios con los que estamos hablando. Comunicaciones está picando en punta, pero no está cerrado todavía”, aclaró sobre el acuerdo que podía darse con el club a Agronomía.

Sigue de festejo. Castillo, el goleador de Lanús: "Una Copa Sudamericana no se gana todos los días"

Despedida del ídolo. Se retiró el jugador más ganador en la historia de Lanús: las lágrimas y la emoción de Lautaro Acosta

Nicolás Russo explicó minuciosamente que como club “entendemos el fútbol de Lanús como uno solo, tanto de Infantil, Juvenil, Reserva y Primera. Nos falta algo que no es menor, es que hay un momento que hay un filtro en las últimas categorías Juveniles y en Reserva. Y te encontrás que hay jugadores que juegan muy bien y que por ahí no les alcanza para jugar en la Primera de Lanús, que terminan taponando a los jugadores Juveniles”.

A raíz de eso, “Nicola” ratificó que “la estrategia con un club, Comunicaciones o el que sea, a lo que apostamos es a que esos chicos vayan ahí con cuerpo técnico nuestro y que se potencian cada uno de ellos y vuelvan a Lanús para ser transferidos desde ahí”.

La idea es llegar a un acuerdo con un club, hay varios con los que estamos hablando. Comunicaciones está picando en punta, pero no está cerrado todavía. La idea es llegar a un acuerdo con un club, hay varios con los que estamos hablando. Comunicaciones está picando en punta, pero no está cerrado todavía.

Los defensores Carlos Izquierdoz y Nicolás Pasquini, en diferentes etapas, formaron parte de los planteles de Atlanta. “Tal cual, nos sacaron campeones y después los transferimos”, reconoció Russo. En Lanús, El “Cali” levantó dos Copas Sudamericanas (2013 y 2025) y el lateral izquierdo el Campeonato de Primera División, la Copa Bicentenario, la Supercopa Argentina (todos en 2016) y en el ámbito internacional la Copa Sudamericana 2013.

Lanús y Atlanta, allá por 2009

Algo parecido ocurrió en 2009 con el club de Villa Crespo, cuando los entonces presidentes Alejandro Korz (Atlanta) y Alejandro Marón (Lanús) anunciaron en el Polideportivo Granate la firma de un convenio futbolístico de reciprocidad entre ambas instituciones. El Bohemio participaba de la Primera B Metropolitana.

El acuerdo implicó, en primera instancia, la cesión por un año de jugadores de Lanús al plantel profesional de Atlanta. Los que pasaron al Bohemio fueron Fabián Moyano (arquero), Carlos Izquierdoz (central), Juan Pablo Segovia (central, que luego jugó en Los Andes y Temperley), Gastón Lolli (defensor/volante derecho), Leandro Álvarez (mediocampista central), Raúl Quiroga (volante izquierdo), Matías Grandis (volante derecho) y Alberto Rolón (delantero). En la temporada 2010/11 y 2011/12 lo tocó a Nicolás Pasquini.

A su vez, se anunció en el cargo de entrenador de Atlanta a Claudio Nigretti, exjugador de Lanús, Los Andes y Talleres de Remedios de Escalada. Al Albirrojo lo dirigió en 2012. La decisión había sido consensuada entre ambos clubes.