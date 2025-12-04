Nicolás Domingo, el apuntado por la dirigencia de Temperley para ser el nuevo entrenador

Temperley sigue en la búsqueda de entrenador para el próximo campeonato de la Primera Nacional y al parecer hay un nombre que saca ventaja por lo que estaría cerca de ser confirmado como el sucesor de Rubén Darío Forestello . Se trata de Nicolás Domingo , ex mediocampista con pasado en Banfield.

Sería un tapado, ya que las dos primeras opciones que tenía la dirigencia dijeron que no. Tanto Mariano Campodónico como Luis García , fueron los primeros apuntados, pero declinaron el ofrecimiento. El ex entrenador de Atlanta viene de hacer una gran campaña en el club de Villa Crespo pero tendría otras prioridades, mientras que Campodónico exigió una reestructuración dentro de la parte técnica en juveniles, solicitando el apartamiento de Gabriel Ostúa de la dirección técnica de la reserva. Después de dirigir a All Boys y San Martín de Tucumán , todos los caminos conducían a Campodónico aunque lo econoómico no fue impedimento y no volverán a cruzarse.

Si bien no tiene experiencia como director técnico, el nombre de Nicolás Domingo seduce mucho a la dirigencia de Temperley. Según confirmaron a Diario La Unión , el ex Banfield fue visto por los pasillos del Alfredo Beranger , ya mantuvo charlas con los dirigentes de Temperley y rápidamente se transformó en el candidato número uno para ser el entrenador del Gasolero en la temporada 2026.

Domingo finalizó su carrera como jugador en el 2024 en Arsenal de Sarandí . No le fue bien en su última etapa, ya que fue parte de un proceso en declive que finalizó con el descenso a la Primera B Metropolitana . Sin embargo, su capacidad de liderazgo en Banfield e Independiente lo llevaron a ser una voz de mando en los planteles que integró. Surgido de las divisiones inferiores de River , para Domingo sería su primer desafío y no ve con malos ojos la propuesta. "Voy a ser entrenador, ya tengo mi cuerpo técnico armado y estoy esperando una oportunidad que me seduzca, tampoco se trata de empezar por empezar", aseguró hace un tiempo al medio La Página Millonaria.

Más allá de que algunos nombres importantes han sido renovados, sin la figura principal del entrenador, no se puede planificar ninguna compra y mucho menos un plan a seguir. Perder tanto tiempo esperando la decisión de Forestello, le salió caro a Temperley y en esta falta de decisión queda en evidencia. De todos modos, si cierra la llegada de Nicolás Domingo en estas horas le ganará al tiempo perdido y comenzará a diagramar una temporada que se viene con exigencias.

Nicolás Domingo, surgido en River y reconocido en Banfield e Independiente

Nicolás Mario Domingo nació el 8 de abril de 1985 en Totoras, provincia de Santa Fe. Tuvo una extensa carrera de 20 años de duración que se inició en River en el 2005, luego pasó por Genoa de Italia, Arsenal de Sarandí, Peñarol de Uruguay, Deportivo Cuenca de Ecuador, Banfield, Independiente, Olimpia de Paraguay, Patronato de Paraná y su retiro en Arsenal.

A los 40 años, será la oportunidad de demostrar todo su conocimiento en Temperley con el objetivo de alcanzar el ansiado regreso a Primera División. Entre sus títulos, se encuentran dos ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino: con River en el 2012 y con Banfield en el 2014. Es decir, ya sabe lo que es disputar la Primera Nacional. Además, logró el Clausura 2008 con el Millonario, como también la Copa Argentina y la Recopa Sudamericana 2016. Mientras que con Independiente alzó la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018. Por último, obtuvo el Clausura 2020 con Olimpia de Paraguay.