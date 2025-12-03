Temperley sigue entrenando con técnico interino: de cara a la Primera Nacional

Temperley finalizó la temporada el 11 de octubre con la eliminación en el Torneo Reducido de la Primera Nacional a manos de Gimnasia y Tiro de Salta. Cuando todo conducía a la renovación de Rubén Forestello , surgieron diferencias imposibles de zanjar y todo se derrumbó entre la Comisión Directiva y el entrenador que este martes asumió en Patronato de Paraná.

Rápidamente debieron tomar cartas en el asunto para que el plantel tuviera una figura al mando en los entrenamientos que retomaron hace una semana. Por eso, el club dio muestras de apoyo para quienes tomaron esa responsabilidad.

“Mientras se resuelve la llegada del nuevo cuerpo técnico, desde el Club Atlético Temperley agradecemos la entrega y compromiso de Fabián Salvatierra , Nicolás Souto, Matías Mazzini y Ezequiel Gómez que desde la semana pasada están a cargo del plantel de fútbol de Primera División”, comunicaron a través de las redes sociales.

El “Rana” Salvatierra es el nuevo Coordinador de las Divisiones Inferiores del Gasolero. Está en el club desde 2018 y formó parte del cuerpo técnico de Primera cuando Cristian Quinónez y Gastón Aguirre asumieron en 2022. En tanto, Mazzini se desempeña como preparador físico, Souto como ayudante de campo y Gómez tiene la tarea del entrenamiento de los arqueros.

Las bajas confirmadas son las de Federico Milo, Diego Magallanes, Bruno Duarte, Nahuel Genez, Mateo Romero, Claudio Pombo y Javier Toledo.

Por el momento, pese a que están llevando adelante varias reuniones, no se vislumbra el perfil del que será el nuevo entrenador para la temporada 2026 de la Primera Nacional, aunque deberá estar resuelto antes de la licencia del plantel para que sea presentado para la pretemporada de verano.

Temperley entrenamiento Temperley trabaja con miras a la Primera Nacional 2026.

Los siguientes jugadores son los que están entrenando en las instalaciones del club: Ezequiel Mastrolía, Valentín Díaz y Lisandro Morrone (arqueros); Agustín Lamosa, Iván Peralta, Agustín Aguiñagalde, Leandro Lucero, Lorenzo Monti, Franco Tirotta, Matías Calzón, Pablo Casarico y Nicolás Ávalos (defensores); Luciano Nieto, Adrián Arregui, Agustín Toledo, Juan Gabriel Frías, Julián Carrasco y Lucas Richarte (volantes); Gabriel Hauche, Luis López, Gabriel Esparza, Francisco Silva, Franco Ayunta, Jonathan Díaz y Fernando Brandán (delanteros).

La actualidad de Temperley

A pesar de que sigue a la búsqueda de un cuerpo técnico, la dirigencia de Temperley renovó los contratos de Luciano Nieto, Gabriel Hauche, Fernando Brandán y Gabriel Esparza, mientras se buscan extender otros vínculos como los de Ezequiel Mastrolía y Agustín Lamosa, entre otros.

Por otro lado, las bajas confirmadas son las de Federico Milo, Diego Magallanes, Bruno Duarte, Nahuel Genez (regresa a Boca Juniors), Mateo Romero, Claudio Pombo (firmó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y Javier Toledo.