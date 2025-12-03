Los dos nombres que suenan en Temperley para suceder a Rubén Forestello

Temperley continúa con la búsqueda de un entrenador para la temporada de la Primera Nacional 2026 . El plantel se encuentra entrenando bajo la supervisión de un interinato a cargo de Fabián Salvatierra , nuevo Coordinador de las Divisiones Inferiores del Gasolero, pero la dirigencia apunta a que el próximo lunes, a más tardar, el grupo de jugadores que está trabajando ya tengan un técnico confirmado para ir organizando toda la logística de la pretemporada.

Hay dos nombres fuertes que se vienen manejando. Uno está ligado al club. Y el otro haría sus primeras armas después de una gran trayectoria como futbolista. Mariano Campodónico y Nicolás Domingo aparecen en el radar de Temperley para suceder a Rubén Forestello , que fue presentado en Patronato de Paraná.

Con Campodónico no hay mucho que hablar. Es una persona de las entrañas del club, ya que pasó por diferentes estructuras del Fútbol Juvenil, dirigió la Reserva y también la Primera luego de la salida de Pablo Frontini en 2024 .

Lo de Nicolás Domingo es un poco más arriesgado, pero con proyección a futuro. A los 39 años y después de jugar un año en Arsenal, el oriundo de Totoras colgó los botines. En el fútbol argentino fue campeón con River Plate, Independiente y Banfield . Y en el exterior con Olimpia de Paraguay. También jugó en Genoa de Italia, Peñarol de Uruguay, Deportivo Cuenca de Ecuador y Patronato de Paraná.

“Voy a ser entrenador, ya tengo mi cuerpo técnico armado y estoy esperando una oportunidad que me seduzca, tampoco se trata de empezar por empezar”, dijo Nicolás Domingo en su momento La Página Millonario una vez que le cerró las puertas al futbolista y abrió las de futuro entrenador.

Un dato no menor es que, llegue quién llegue a la conducción técnica del plantel de Temperley, se encontrará con que el club ya renovó cuatro contratos con jugadores que superan las tres décadas: Luciano Nieto (34), Gabriel Hauche (39), Gabriel Esparza (32) y Fernando Brandán (35).

Los números de Mariano Campodónico

En inicio de la temporada 2024, Pablo Frontini fue cesanteado después de las primeras 10 fechas. Hasta la llegada de Walter Perazzo, hubo un interinato de Mariano Campodónico, con tres empates y una derrota.

El exdelantero volvió a entrenar la Reserva, pero en el tramo final de la temporada recibió la propuesta de All Boys y aceptó, tras la salida de César Monasterio. Fueron 17 partidos, con siete triunfos, seis empates y cuatro derrotas, incluidos tres por el Torneo Reducido, que terminó en un escándalo ante San Martín, en San Juan, en cuartos de final.

Fue ratificado en el cargo para la temporada 2025, donde dirigió 21 partidos, con cuatro victorias, 10 igualdades y siete caídas, dejando al equipo en una incómoda situación respecto al descenso.

Tras su desvinculación del club de Foresta, recaló en San Martín de Tucumán. En el Santo tuvo un paso breve de 11 partidos, reemplazando a Ariel Martos, hoy DT de San Martín de San Juan: dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Fue eliminado por Deportivo Morón en octavos de final del Torneo Reducido.