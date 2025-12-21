Los Andes y Temperley, a la expectativa del sorteo de la Primera Nacional

Temperley y su gente en el Alfredo Beranger.

La hinchada de Los Andes copando el Eduardo Gallardón ante Temperley.

Este lunes 22 de diciembre es la fecha señalada para conocer a los rivales de Temperley y Los Andes en el sorteo de la Primera Nacional. Será un torneo de 36 equipos. Al igual que en 2025 , la categoría tendrá dos zonas compuestas por 18 equipos cada una, donde cada uno jugará 34 partidos con duelos ida y vuelta.

La novedad es que desde la AFA se está barajando la posibilidad de introducir dos fechas interzonales, según las últimas informaciones, con lo cual volvería a disputarse el clásico entre Los Andes y Temperley.

Por su parte, el sistema de ascensos continuará intacto: dos pasajes a la Liga Profesional estarán en juego, siendo el primero para el campeón que surja de la final entre los líderes de cada zona. El segundo boleto saldrá del Reducido, que jugarán los ocho mejores de cada grupo más el perdedor de la final.

En cuanto a los descensos, seguirán en la cuerda floja los dos últimos de cada zona, misma regla que en la temporada que ya pasó. Para darle más color a la competencia, en 2026 se sumarán Midland, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela , que llegaron desde la Primera B y Federal A, junto con el regreso a esta categoría de Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan , que descendieron de la Liga Profesional.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, la Primera Nacional 2026 ya comienza a delinear su mapa y promete ser otro torneo largo, exigente y cargado de pasión, donde cada partido será una historia para contar.

Los Interzonales con la vuelta del Los Andes-Temperley

Se está evaluando la propuesta de incluir dos fechas de interzonales o clásicos en el formato del próximo torneo de la Primera Nacional. La implementación final del proyecto depende de la aprobación del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La medida busca agregar más partidos atractivos al calendario, un formato similar al que ya se aplica para la Liga Profesional.

Puntos clave del proyecto:

Inclusión de Clásicos: La idea es garantizar al menos dos enfrentamientos entre rivales históricos de diferentes zonas a lo largo de la temporada.