Lomas recuerda a Luca Prodan: la mirada íntima del iluminador Miguel Solowej

Luca Prodan vive aún en la memoria de su amigo Solowej y de todos sus fanáticos.

Un día como hoy, pero de 1987, dejaba el mundo terrenal Luca Prodan , quien se convirtió en un ícono de la cultura underground argentina. En Lomas , y en un nuevo aniversario de su muerte, el Diario La Unión dialogó con Miguel “Ruso” Solowej , iluminador histórico del under y amigo del músico, con quien compartió trabajo, charlas y creación artística.

“Mi relación con Luca nació a finales de los ’70. A él lo conocí en Europa, donde estuve exiliado y me formé como iluminador. La primera vez que lo vi fue en un viaje a Londres con una obra de teatro y, a partir de ahí, formamos una relación que duró para siempre”, recordó Solowej.

Para Miguel, el under argentino (especialmente el de los años ’80) fue un fenómeno irrepetible : “Muchos artistas querían mostrarse y decir lo que no pudieron durante varios años. Gracias a eso se fueron creando lugares como Cemento o Parakultural y yo, como iluminador, comencé a introducirme en esos espacios”, explicó.

Luca Prodan, figura central de esa escena, supo transformarse en símbolo y referencia inevitable. Su vida, breve pero intensa, se mezcló con la historia de quienes trabajaron a su lado, como Solowej, que no solo hizo luces para Sumo, sino también para artistas nacionales como Pappo, Moris y Javier Martínez, y grandes figuras internacionales como David Bowie, Inxs, Megadeth y los Rolling Stones.

El Ruso terminó convirtiéndose en un artista en sí mismo. Hizo música para obras de teatro, óperas, danzas e incluso incursionó en el rock and roll. Hoy canaliza esa experiencia desde otro lugar: la docencia. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde tiene una cátedra.

“Es raro pensar en una relación entre mi experiencia en el underground y mi trabajo como profesor. La realidad es que le tomé el gusto a la docencia gracias a un mozo del teatro El Camarín de las Musas: él tomó clases conmigo, pasó a ser operador del lugar y fue quien prácticamente me obligó a transitar el camino de la enseñanza”, relató.

Miguel "Ruso" Solowej y un emotivo recuerdo de Luca Prodan.

A 38 años de su partida, el recuerdo de Luca sigue vivo en quienes lo conocieron de cerca y en quienes encontraron en su música un refugio. Historias como las de Miguel Solowej permiten reconstruir no solo la figura del líder de Sumo, sino también los inicios de una época llena de creatividad que quedará para siempre en la historia nacional.