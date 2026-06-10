Cayó una banda que cometía extorsiones desde las cárceles: allanamientos en Lomas de Zamora

Desarticularon a una banda que operaba desde distintas cárceles bonaerenses y se dedicaba a extorsionar personas. Se hacían pasar por administradores de sitios de prostitución para obtener importantes sumas de dinero. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y decenas de detenidos.

La investigación comenzó el 7 de abril. Un hombre ingresó al sitio web Gemidos TV y poco después empezó a recibir llamados de supuestos responsables de esa página. Le decían que tenían todos sus datos y lo amenazaban con atentar contra su familia si no les daba dinero .

TENSO OPERATIVO Lo buscaban en Lomas por un secuestro extorsivo y cayó tras un tiroteo

La víctima de la extorsión les entregó más de 10.000 dólares en distintos puntos de encuentro, hasta que se quedó sin dinero. Los delincuentes le exigían más y lo presionaban para que saque un crédito. El hombre decidió animarse a hacer la denuncia.

Los investigadores descubrieron que el denunciante había sido víctima de una organización que estafaba a personas de alto poder adquisitivo mediante amenazas . No tardaron en llegar a los responsables.

Primeros detenidos y la conexión con Lomas de Zamora

celular Las pericias a los teléfonos secuestrados fueron claves en la investigación.

Un joven de 27 años y una mujer de 38 fueron los primeros detenidos. Mientras la detenían a ella, la llamó su novio, quien también estaba implicado en la banda. El mismo día cayeron otros tres implicados gracias al análisis de los teléfonos secuestrados.

Posteriormente, se descubrió que gran parte de los llamados extorsivos habían sido realizados por un preso de la Unidad Penal N°43 de González Catán, quien administraba parte del dinero robado. Era el novio de la primera mujer detenida. Esa pista sirvió para identificar y detener a más sospechosos.

Posteriormente, las pericias a los teléfonos secuestrados permitieron establecer que los presos se habían creado perfiles falsos en Gemidos TV para obtener información personal de las víctimas mediante bases de datos adquiridas a través de Telegram. Las transferencias se hacían a cuentas de internos, familiares suyos e incluso miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellos una oficial de la Policía.

La banda operaba desde las Unidades Penitenciarias Nº40 y Nº58 de Lomas de Zamora, la Nº43 de González Catán y la N°24 de Florencio Varela.

Allanamientos en Lomas de Zamora

allanamiento Elementos incautados tras los allanamientos en cárceles y domicilios del Conurbano.

Con la evidencia obtenida, esta semana se realizaron allanamientos en las mencionadas cárceles y en distintos domicilios en Lomas de Zamora, La Matanza, Ezeiza, Merlo y General Rodríguez.

En dichos procedimientos fueron detenidos otros 31 sospechosos. Entre ellos había una policía, dos empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense y un joven de 17 años. Se incautaron varios teléfonos celulares, armas de fuego, tarjetas SIM, computadoras y otros elementos de interés.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 departamental.