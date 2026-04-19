Organizan una charla informativa gratuita sobre problemas de consumo excesivo de alcohol

Al-Anon Lomas de Zamora prepara una jornada de aniversario de cara a los 50 años que cumplen trabajando constantemente en brindar herramientas para quienes viven o han convivido con personas que tienen problemas con el consumo excesivo del alcohol . Por eso, este sábado se podrá participar de una charla informativa y gratuita.

Tanto los grupos de Al-Anon para adultos como Al-Ateen para adolescentes cuentan con sedes en Lomas hace cinco décadas en Sáenz 432, Lomas, donde los voluntarios y profesionales se encargan de brindar herramientas a quienes lo necesiten.

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El encuentro del próximo sábado en esa sede se desarrollará de 19 a 21.30. "Los que se acerquen van a poder participar de la charla gratuita e informativa sobre la dinámica y metodología de los grupos que son dirigidos a amigos y familiares de alcohólicos", comentó Gabriela R, coordinadora de Difusión de Distrito Sur.

La reunión informativa que se realizará por los 50 años de historia de la asociación en Lomas contará con un orador de Alcohólicos Anónimos (AA), un miembro de Al-Anon, un familiar de alcohólica/o que brindará testimonio, también se presentará a un profesional experto en la temática y un informador especial de Al-Ateen para adolescentes.

Si bien dede la pandemia, la asociación realiza sus encuentros de forma virtual y presencial, comentaron que este encuentro informativo será para las personas que se acerquen a la sede sobre la calle Sáenz.

Fue el 15 de abril de 1976 cuando se funda el grupo "Fe y esperanza" en el Municipio de Lomas de Zamora para los que conviven o han vivido con personas que padecen el alcoholismo.

"Lo que se hace en los grupo es compartir tanto las fortalezas como las esperanzas porque cuando hay una persona en nuestro ámbito con problemas de alcohol, todos son los perjudicados, no solamente el adicto", especificó la referente de Al-Anon Lomas, Gabriela en diálogo con La Unión.

Todos los grupos de la asociación son gratuitos y funcionan durante todo el año bajo el lema "No es necesario beber para sufrir el alcoholismo".

Para más información sobre la charla del próximo sábado o para anotarse en algunos de los grupos en Lomas, enviar un mensaje del WhatsApp al siguiente número: 1132564729

También se puede asistir los miércoles de 19 a 21 a Sáenz 432, Catedral de Lomas de Zamora.