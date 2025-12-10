miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025
Con salida al exterior.

Gonzalo Ríos, volante de Banfield, sería el elegido para reforzar un equipo ecuatoriano

Su contrato se termina el 31 de diciembre y Banfield tiene una opción de compra por ejecutar. Su nombre suena fuerte en uno de los grandes de la Liga Pro.

Gonzalo Ríos, de Banfield, interesa en Barcelona de Ecuador.

Gonzalo Ríos es una de las prioridades del entrenador Pedro Troglio para el modelo Banfield 2026. Pero, el volante ofensivo parece alejarse de esa posibilidad, ya que tiene ofertas concretas para continuar su carrera en el exterior. Uno de los clubes que buscaría al talentoso volante del Taladro es Barcelona de Ecuador.

El mediocampista, de 26 años, fue uno de los puntos altos durante el Torneo Clausura, donde disputó los 16 partidos. Jugó un total de 32 partidos durante la temporada 2025 (dos por Copa Argentina) y anotó dos goles –y dio tres asistencias-, ambos en el segundo semestre ante Independiente Rivadavia de Mendoza (2-1), como visitante, clave para encaminar la permanencia en Primera División.

Desde Ecuador aseguran que sería el elegido por la directiva y el cuerpo técnico encabezado por el español Ismael Rescalvo. Ante la casi segura salida de Gabriel Cortéz y la duda en la renovación de Joaquín Valiente, Barcelona está a la búsqueda de un volante creativo y el apuntado es Gonzalo Ríos.

Gonzalo Ríos Banfield entrenando
Banfield podría perder a un jugador clave en ofensiva.

Según Fut.Ecuador.JRLA “Barcelona SC estaría siguiendo de cerca al jugador, viéndolo como refuerzo ideal para cubrir el vació en la zona creativa. Su perfil técnico encaja en el esquema táctico del club gracias a su capacidad para generar juego en tres cuartos de cancha, su visión para el pase final, su habilidad para desequilibrar y un aporte goleador”.

Consigna además que “la incorporación de un mediocampista con estas características no solo fortalecería el once titular, sino que representaría un movimiento estratégico para un equipo que busca pelear de forma consistente por el título nacional y trascender en la Conmebol Libertadores o Sudamericana”.

Cómo llegó Gonzalo Ríos a Banfield y porqué lo quiere Barcelona

Oriundo de Florida, Buenos Aires, Gonzalo Ríos llegó a Banfield a principio de año en condición de préstamo por una temporada con un cargo de US$85 mil y dos opciones de compra por el 80% del pase: US$1.2 millones en julio y US$ 1.5 millones en diciembre, mes en que vence su contrato con el club.

De concretarse su salida, sería su segundo club en el exterior, ya que jugó en Audax Italiano, de Chile, en la temporada 2023/24. Debutó en Deportivo Armenio, para luego pasar por Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Central Córdoba de Santiago del Estero. A su regreso desde el club de la comuna de La Florida, en la ciudad de Santiago de Chile, jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza.

El técnico de Banfield, Pedro Troglio, había manifestado su intención que la dirigencia encabezada por Matías Mariotto haga un esfuerzo para retener a Ignacio Abraham, Santiago López García y Martín Río. También Gonzalo Ríos se destacó con un buen rendimiento y por ahora es el único por el que se conoce un interés para abandonar el club de Peña y Arenales.

