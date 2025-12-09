martes 09 de diciembre de 2025
Escribinos
9 de diciembre de 2025
En el Lencho Sola.

La Sub-19 de Banfield se consagró campeona del Torneo Femenino

Con un gol de Antonella Estigarribia, empató contra Racing 1-1 y dieron la vuelta olímpica. Gran año de Banfield en Divisiones Formativas del Fútbol Femenino.

Por Diario La Unión
Banfield empató y se coronó en la Sub-19 ante su gente.

Banfield empató y se coronó en la Sub-19 ante su gente.

La categoría Sub-19 de Banfield se proclamó campeona del Torneo Femenino de Reserva, un hito histórico para las Divisiones Formativas del Taladro. Las dirigidas por Romina Chaile empataron 1-1 en el estadio Florencio Sola -con gran concurrencia- frente a Racing Club y le pusieron la corona a un fantástico año futbolístico que incluyó a la Sub-14 y Sub-16.

En el partido de ida había ganado el Taladro 1-0 en el Predio Tita Mattiussi, con gol de Antonella Estigarribia, a los 38 minutos del complemento. A los 46 minutos, la arquera del Taladro, Manuela Morris, le atajó un penal a Katalina Chaparro. Otra vez Antonella Estigarribia (que tuvo citaciones a la Selección Argentina Sub-17) fue protagonista al abrir el marcador en Peña y Arenales con un cabezazo a los 24 minutos del segundo tiempo. El tanto de la igualdad de Nayla Benítez, en el descuento, con un remate al palo izquierdo, no le alcanzó a la Academia para torcer el destino de la final.

Lee además
El festejo de Lanús en el Fútbol Femenino.
Ascenso Granate.

El Fútbol Femenino de Lanús regresó a la Primera División
Sebastián Galeano, de Banfield, a la Selección Argentina Sub-16.
Pide pista.

Sebastián Galeano, de Banfield, convocado a la Selección Argentina Sub-16

La Sub-19 logró el bicampeonato, y este año finalizó primera en la Fase Regular, sorteando a Belgrano de Córdoba 2-0 en semifinales, con goles de Antonella Estigarribia y Nazira González.

En Sub-19, Banfield le disputó el primer puesto palmo a palmo a River Plate y terminó festejando más allá del poderío de las Millonarias. Quedaron en lo más alto de la tabla, con 51 puntos, producto de 16 triunfos, tres empates y apenas una derrota, con una diferencia de dos unidades sobre las de Núñez.

Banfield Sub19 vs racing

Así formaron Banfield y Racing

Banfield: Manuela Morris; Selena Ayala, Wanda Ochoa, Valentina Pérez y Brisa Ubal; Eliana Rosa, Selene Marzetti, Nazira González y Valentina Cardinaux; Antonella Estigarribia y Candela Lucero. Suplentes: Candela Iñiguez, Sabrina Campos, Génesis Correa, Abril Dugue, Agustina Suárez, Macarena Leguizamón y Candela Cáceres. DT: Romina Chaile.

Racing: Tatiana Cáceres; Florencia Núñez, Juliana Angeli, Valentina González y Leyla Palacio; Morena Chávez, Rebeca Trebotic y Katalina Chaparro; Delfina Etchart, Nayla Benítez y Celeste Chimenti. Suplentes: Adele Alibranti, Stephania Niekrasas, Sofía Ayala, Zoe Marcolini, Agostina Lucero, Lara Olivera y Renata Domeniguetti. DT: Nicolás Pérez.

Embed - Banfield Futbol Femenino on Instagram: "Antonella Estigarribia y el 1-0 del #Taladro ante Racing. #VamosLasPibas "
View this post on Instagram

El Femenino de Banfield rumbo a las finales.

La Sub-19 de Banfield logró el bicampeonato, y este año finalizó primera en la Fase Regular, sorteando a Belgrano de Córdoba 2-0 en semifinales (Antonella Estigarribia y Nazira González). La misma entrenadora estuvo a cargo de la Sub-16, también puntera, que dejó en el camino a Newell´s 3-0 (Aylen Cáceres, Naomí Peralta y otro en contra); mientras que la Sub-14 de Mailén Regaldo fue segunda y eliminó a Platense 2-1 (Valentina Huanco y Kiara Villalba).

Las categorías más pequeñas del Taladro llegaron a las finales frente a River Plate. La Sub-14 perdió los dos partidos, 2-0 en Luis Guillón y 1-0 la vuelta; la Sub-16 empató 0-0 en su visita a las Millonarias y cayó por 2-1 en el Campo de Deportes.

Temas
Seguí leyendo

El Fútbol Femenino de Lanús regresó a la Primera División

Sebastián Galeano, de Banfield, convocado a la Selección Argentina Sub-16

Pedro Troglio renovó su contrato con Banfield: los acuerdos del nuevo vínculo

Por qué Banfield podría quedarse sin Tomás Nasif

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lautaro Morales se iría de Lanús. 
Mercado de pases.

Lanús saldrá a buscar un arquero ante la inminente salida de Morales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Natalia Oreiro, con su Martín Fierro.  video
Los ganadores

Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Por  Diario La Unión