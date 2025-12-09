La Sub-19 de Banfield se consagró campeona del Torneo Femenino

Banfield empató y se coronó en la Sub-19 ante su gente.

La categoría Sub-19 de Banfield se proclamó campeona del Torneo Femenino de Reserva , un hito histórico para las Divisiones Formativas del Taladro . Las dirigidas por Romina Chaile empataron 1-1 en el estadio Florencio Sola -con gran concurrencia- frente a Racing Club y le pusieron la corona a un fantástico año futbolístico que incluyó a la Sub-14 y Sub-16.

En el partido de ida había ganado el Taladro 1-0 en el Predio Tita Mattiussi, con gol de Antonella Estigarribia , a los 38 minutos del complemento. A los 46 minutos, la arquera del Taladro, Manuela Morris , le atajó un penal a Katalina Chaparro. Otra vez Antonella Estigarribia (que tuvo citaciones a la Selección Argentina Sub-17) fue protagonista al abrir el marcador en Peña y Arenales con un cabezazo a los 24 minutos del segundo tiempo. El tanto de la igualdad de Nayla Benítez, en el descuento, con un remate al palo izquierdo, no le alcanzó a la Academia para torcer el destino de la final.

La Sub-19 logró el bicampeonato, y este año finalizó primera en la Fase Regular, sorteando a Belgrano de Córdoba 2-0 en semifinales, con goles de Antonella Estigarribia y Nazira González.

En Sub-19, Banfield le disputó el primer puesto palmo a palmo a River Plate y terminó festejando más allá del poderío de las Millonarias. Quedaron en lo más alto de la tabla, con 51 puntos, producto de 16 triunfos, tres empates y apenas una derrota, con una diferencia de dos unidades sobre las de Núñez.

Banfield Sub19 vs racing

Así formaron Banfield y Racing

Banfield: Manuela Morris; Selena Ayala, Wanda Ochoa, Valentina Pérez y Brisa Ubal; Eliana Rosa, Selene Marzetti, Nazira González y Valentina Cardinaux; Antonella Estigarribia y Candela Lucero. Suplentes: Candela Iñiguez, Sabrina Campos, Génesis Correa, Abril Dugue, Agustina Suárez, Macarena Leguizamón y Candela Cáceres. DT: Romina Chaile.

Racing: Tatiana Cáceres; Florencia Núñez, Juliana Angeli, Valentina González y Leyla Palacio; Morena Chávez, Rebeca Trebotic y Katalina Chaparro; Delfina Etchart, Nayla Benítez y Celeste Chimenti. Suplentes: Adele Alibranti, Stephania Niekrasas, Sofía Ayala, Zoe Marcolini, Agostina Lucero, Lara Olivera y Renata Domeniguetti. DT: Nicolás Pérez.

Embed - Banfield Futbol Femenino on Instagram: "Antonella Estigarribia y el 1-0 del #Taladro ante Racing. #VamosLasPibas " View this post on Instagram

El Femenino de Banfield rumbo a las finales.

La Sub-19 de Banfield logró el bicampeonato, y este año finalizó primera en la Fase Regular, sorteando a Belgrano de Córdoba 2-0 en semifinales (Antonella Estigarribia y Nazira González). La misma entrenadora estuvo a cargo de la Sub-16, también puntera, que dejó en el camino a Newell´s 3-0 (Aylen Cáceres, Naomí Peralta y otro en contra); mientras que la Sub-14 de Mailén Regaldo fue segunda y eliminó a Platense 2-1 (Valentina Huanco y Kiara Villalba).

Las categorías más pequeñas del Taladro llegaron a las finales frente a River Plate. La Sub-14 perdió los dos partidos, 2-0 en Luis Guillón y 1-0 la vuelta; la Sub-16 empató 0-0 en su visita a las Millonarias y cayó por 2-1 en el Campo de Deportes.