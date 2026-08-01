sábado 01 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
Dolor.

El desgarrador pedido de la abuela de la beba asesinada en Lomas de Zamora: "Sólo quiero justicia"

Mientras el padrastro de la niña permanece detenido y la madre sigue a disposición de la Justicia, la abuela de la víctima publicó un emotivo mensaje.

La beba asesinada en Lomas de Zamora tenía un año y siete meses.&nbsp;

La beba asesinada en Lomas de Zamora tenía un año y siete meses. 

La abuela de Alahia Galarza, la beba asesinada en Villa Rita, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales para reclamar justicia por la niña de un año y siete meses: "Solo quiero justicia por mi nieta. Qué Dios traiga todo a la luz", escribió en redes sociales.

El mensaje, acompañado por una fotografía de la pequeña, refleja el dolor que atraviesa la familia desde el fallecimiento de la víctima y el avance de la investigación judicial.

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El posteo se conoció en momentos en que la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias en las que murió la beba y determinar las responsabilidades de los imputados.

El padrastro de la víctima es el principal acusado.

El padrastro de la víctima es el principal acusado.

El joven está imputado por "homicidio agravado por el vínculo", en una causa a cargo de la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI 17 de Lomas de Zamora.

Según su primera versión aportada el pasado martes, la beba de un año y siete meses se había caído de la cama y había dejado de respirar. Sin embargo, los médicos constataron que la niña ya había fallecido y advirtieron que presentaba múltiples lesiones incompatibles con la versión de un accidente doméstico.

La madre de la beba asesinada

Por su parte, la madre de la víctima, una adolescente de 17 años, sigue a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los investigadores buscan establecer cuál fue su grado de participación en el hecho mientras continúan las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía.

La joven fue aprehendida luego de que el personal médico advirtiera que su hija tenía golpes en el cuerpo, y descartara la versión inicial de un accidente doméstico.

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