Los participantes más votados de Gran Hermano Generación Dorada bajaron de placa

Los participantes más votados de Gran Hermano bajaron de placa.

Santiago del Moro anunció que unos cinco de los participantes de los más votados de la placa positiva de Gran Hermano Generación Dorada bajarían, pero finalmente fueron más lo que lograron zafar en el certamen de Telefe.

Mientras que este miércoles uno abandonará la casa antes de la nominación. En este contexto, los nuevos son los más complicados en esta placa del reality.

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Uno a uno, Santiago del Moro fue dando los nombres de los salvados y no hubo ninguna sorpresa para los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada.

Bajaron de la placa Luana Fernández, Juanicar, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Charlotte Caniggia, Emanuel, Pincoya, Sol Abraham, Yipio, Yanina Zilli y Campanita.

De esta forma, Juan Carlos López, Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Sebastián Cola y Mariela Prieto siguen en riesgo de estar fuera de juego.

Gran Hermano Generación Dorada se reanudará tras esta salida, la casa votará el miércoles y el lunes otro jugador también dejará el certamen.