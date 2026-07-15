miércoles 15 de julio de 2026
Escribinos
15 de julio de 2026
Todo o nada.

Los participantes más votados de Gran Hermano Generación Dorada bajaron de placa

El público de Gran Hermano ya salvó a 11 jugadores y otros cinco están en riesgo, pero la definición en el reality recién llegará este miércoles.

Los participantes más votados de Gran Hermano bajaron de placa.

Los participantes más votados de Gran Hermano bajaron de placa.

Mientras que este miércoles uno abandonará la casa antes de la nominación. En este contexto, los nuevos son los más complicados en esta placa del reality.

Lee además
Leandro Nigro insultó a Lionel Messi. 
Fea la actitud.

Nigro de Gran Hermano habló de su insulto a Lionel Messi
Nenu López y Franco Zunino, ex Gran Hermano. 
¡Ups!

Zunino y Nenu de GH confesaron cuántas veces por día tienen sexo

Los salvados en Gran Hermano

Uno a uno, Santiago del Moro fue dando los nombres de los salvados y no hubo ninguna sorpresa para los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada.

Bajaron de la placa Luana Fernández, Juanicar, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Charlotte Caniggia, Emanuel, Pincoya, Sol Abraham, Yipio, Yanina Zilli y Campanita.

De esta forma, Juan Carlos López, Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Sebastián Cola y Mariela Prieto siguen en riesgo de estar fuera de juego.

Gran Hermano Generación Dorada se reanudará tras esta salida, la casa votará el miércoles y el lunes otro jugador también dejará el certamen.

Temas
Seguí leyendo

Nigro de Gran Hermano habló de su insulto a Lionel Messi

Zunino y Nenu de GH confesaron cuántas veces por día tienen sexo

Manuel Ibero fue eliminado de Gran Hermano: así fue su despedida

Santiago del Moro fue firme tras los dichos de Manuel sobre Messi

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cecilia Insinga y Luciana Elbusto, enfrentadas. 
¡Ups!

Filtraron los chats entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto: "Hija de p..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las sensaciones de Emiliano Martínez tras llegar a otra final con la Selección Argentina.
Fiel a su estilo.

Emiliano Martínez sacó pecho tras el pase a la final y dejó un fuerte aviso a los críticos