Martín Demichelis y Luciano Castro habrían perdido millones de dólares en una estafa.

En Puro Show (El Trece), Angie Balbiani sorprendió este miércoles al revelar que Luciano Castro y Martín Demichelis habrían sido víctimas de una estafa vinculada a una propiedad, y dio detalles de la millonaria cifra que ambos habrían perdido.
Se trataría de un negocio inmobiliario que les habría hecho perder mucho dinero a ambos por separado.
"La información tiene que ver con esta propiedad en la que estaba involucrado Martín Demichelis. Luciano Castro perdió plata en esa inversión también, no hubo retorno", contó la panelista.
La periodista remarcó la magnitud del caso: "Demichelis habría perdido siete millones de dólares". Y agregó: "Lo que me dicen de Luciano Castro es que él habría perdido 400 mil dólares".
Además, señaló que existen distintas versiones sobre el negocio: "Hay varias posturas tomadas: por un lado dicen que Demichelis era socio porque el terreno habría sido del padre de Evangelina. Y la versión del lado Demichelis es: 'A nosotros nos estafaron también'".
Por último, Angie dejó en claro que el impacto de los escándalos que rodearon el último tiempo a Castro también afectaron a su imagen: "Yo espero ser asertiva con el número y lo que te quiero decir también es que a medida que Flor Vigna y Sabrina empezaron a hablar y a contar un poco más de qué se trataba la vida de Luciano Castro, las marcas empezaron a bajar”.