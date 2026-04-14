La historia detrás del hombre que tomó de rehén a una pasajera en la estación de Temperley

Se conocieron detalles del prontuario del hombre que había sido detenido por tomar de rehén a una pasajera del Tren Roca en la estación de Temperley . Había robado en un negocio y era buscado por abuso sexual.

El lunes pasado se organizó un operativo de emergencia que puso en alerta a todos los usuarios que viajaban en tren. Un sujeto de 50 años tomó como rehén a una joven de 21 dentro de una formación de la Línea Roca y el tren quedó detenido en Temperley.

Toma de rehén. Temperley: el momento en el que se entregó el hombre atrincherado con una granada en el Tren Roca

El hombre le apuntó con un arma a la chica y amenazaba con lanzar una granada. Efectivos de la Policía Federal lo rodearon y después de arduas negociaciones pudieron reducirlo y liberar a la rehén .

En las últimas horas salió a la luz la historia detrás del violento episodio en Temperley. Según informaron fuentes policiales a La Unión , los efectivos fueron alertados por transeúntes de que el agresor había robado en un negocio cercano y que había escapado hacia la estación. Cuando fueron tras él, empezó el episodio dramático que terminó con una joven como rehén.

Durante la negociación para liberar a la chica, el sujeto aceptó intercambiarla por uno de los policías y evacuar a todos los pasajeros del tren. Minutos después, ya completamente acorralado, decidió entregarse. Inmediatamente los policías le quitaron su pistola y descubrieron que tenía ocho balas en el cargador.

Como si fuera poco, efectivos de la Dirección General de Explosivos y Riesgos Especiales constataron que el hombre no mentía: el artefacto explosivo era verdadero. Se trataba de una granada de mano explosiva Fmk-2 Mod. 0 que tenía su correspondiente carga explosiva y todas sus partes constitutivas, a excepción de su tren de fuego y del seguro de transporte. En otras palabras: el sujeto pudo haber provocado una tragedia terrible si se animaba a detonarla.

Antecedentes de abuso sexual y robo

detenido El hombre detenido tras el incidente en el tren.

Tras identificar al agresor, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) mostró que tenía un pedido de captura vigente desde febrero por el delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma”, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia de Género, Familia y Abusos Sexuales.

Además, le incautaron $216.000 en efectivo, dinero que había sido robado de un negocio mayorista de la zona durante un asalto a mano armada, que incluyó un disparo. Ese robo era el que habían mencionado los vecinos que llamaron a la Policía.

Desde la UFI N°19 de Lomas de Zamora imputaron al detenido por “robo agravado por empleo de arma de fuego”, mientras que por la toma de rehén, el Juzgado Federal N°1 de Lomas dispuso caratular las actuaciones como “privación ilegítima de la libertad, tenencia de artefacto explosivo y tenencia ilegal de arma de uso civil”.