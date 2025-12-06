sábado 06 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Va de retro.

Por qué José María Listorti terminó esposado y detenido a los 15 años

En su programa de Radio Pop, José María Listorti recordó un particular episodio que vivió durante su adolescencia con un compañero de la escuela.

Por Diario La Unión
Listorti habló de todo.&nbsp;

Todo comenzó cuando con un compañero de la escuela se sumaron a una cruzada solidaria, pero todo terminó de la peor manera para ambos.

Campi contra Mariano Iúdica. 
Por qué casi se agarran a piñas Campi y Mariano Iúdica
Ian Lucas y Evangelina Anderson.
¿Qué onda?

Qué dijo Evangelina Anderson sobre su romance con Ian Lucas

Un profesor pidió juntar diarios para venderlos y ayudar a un hogar de monjitas en Zárate. “La división que más diarios junte tendrá un día sin venir a clase”, les aseguró el profesor, según contó en Radio Pop.

image
Listorti contó esa historia en Pop Radio.

José María Listorti y un compañero no lo dudaron un segundo, aceptaron pero se les presentó un desafío para poder cumplir con el trabajo solidario. “Dijimos con… ¿Cómo los vamos a juntar, dónde los vamos a llevar?”, recordó en su programa.

“Agarramos un changuito del supermercado, no me acuerdo si era uno o uno cada uno, para ir pidiendo y juntando diarios casa por casa”, contó sobre lo ocurrido hace varias décadas.

Listorti, preso y esposado

Pero cuando llegaron a la estación de Villa Devoto, se toparon con el operativo policial, que incluyó la presencia de varios móviles como ellos fueron unos auténticos delincuentes.

"¿De dónde sacaron estos changuitos? Ustedes robaron los changuitos del supermercado", los increpó un policía a los dos adolescentes.

"No, no, ¡los vamos a devolver! Estamos juntando diarios para donar…", dijeron ambos a modo de explicación.

De todos modos, los esposaron, los pusieron contra el patrullero y de ahí, detenidos los llevaron a la comisaría 45. “Nos llevaron preso. Nos llevaron preso por donar”, cerró la anécdota José María Listorti.

Como era de prever, el resto de equipo estallo en carcajadas y los oyentes se programa se sumaron con sus mensajes a la particular anécdota juvenil.

