Por qué José María Listorti terminó esposado y detenido a los 15 años

José María Listorti contó en su programa de Radio Pop un curioso episodio que vivió en su adolescencia cuando estaba en la escuela Secundaria y que terminó con la intervención de la Policía y con el humorista detenido y esposado.

Todo comenzó cuando con un compañero de la escuela se sumaron a una cruzada solidaria, pero todo terminó de la peor manera para ambos.

Un profesor pidió juntar diarios para venderlos y ayudar a un hogar de monjitas en Zárate. “La división que más diarios junte tendrá un día sin venir a clase”, les aseguró el profesor, según contó en Radio Pop.

José María Listorti y un compañero no lo dudaron un segundo, aceptaron pero se les presentó un desafío para poder cumplir con el trabajo solidario. “Dijimos con… ¿Cómo los vamos a juntar, dónde los vamos a llevar?”, recordó en su programa.

“Agarramos un changuito del supermercado, no me acuerdo si era uno o uno cada uno, para ir pidiendo y juntando diarios casa por casa”, contó sobre lo ocurrido hace varias décadas.

Listorti, preso y esposado

Pero cuando llegaron a la estación de Villa Devoto, se toparon con el operativo policial, que incluyó la presencia de varios móviles como ellos fueron unos auténticos delincuentes.

"¿De dónde sacaron estos changuitos? Ustedes robaron los changuitos del supermercado", los increpó un policía a los dos adolescentes.

"No, no, ¡los vamos a devolver! Estamos juntando diarios para donar…", dijeron ambos a modo de explicación.

De todos modos, los esposaron, los pusieron contra el patrullero y de ahí, detenidos los llevaron a la comisaría 45. “Nos llevaron preso. Nos llevaron preso por donar”, cerró la anécdota José María Listorti.

Como era de prever, el resto de equipo estallo en carcajadas y los oyentes se programa se sumaron con sus mensajes a la particular anécdota juvenil.