Floppy Tesouro recordó la grave situación de acoso que sufrió

Floppy Tesouro habló públicamente sobre un momento límite que atravesó años atrás y que, según reconoció la propia modelo, marcó un antes y un después en su vida, al pasar por un grave hecho de acoso por un hombre desconocido.

La modelo recordó el hostigamiento que sufrió por parte de un hombre desconocido, quien la acosó durante meses con mensajes perturbadores y amenazas encubiertas, según contó en Puro Show , en El Trece.

Son rumores. Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

Mirá las fotos Cómo fue la presentación del documental de Lali en Netflix

“Fue terrible, la pasé mal. No solamente porque me dio mucho miedo, sino porque en ese momento tomás dimensión de hasta dónde puede llegar alguien”, agregó Floppy Tesouro .

Floppy Tesouro contó que todo comenzó de manera telefónica: “Empezó primero telefónicamente, me mandaban mensajes de texto. Eran de texto, poniéndome ‘qué bueno que agarrás Libertador, camino corto’, y yo iba por Libertador en ese momento”, recordó, dejando en claro que la persona la estaba siguiendo en tiempo real.

El crudo relato de Floppy Tesouro

En aquella época, su familia vivió momentos de extrema tensión: “Mi papá salía muy tarde y hablaba por Bluetooth conmigo. Hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”, reveló.

Por otro lado, la modelo afirmó que su familia hizo varias presentaciones policiales: “Obviamente fueron a denunciar, tomaron varias denuncias, pero nunca sucedió nada al respecto. Seguían los mensajes. Nunca fue presencial, siempre fue por teléfono, pero el miedo es el mismo”.

El acosador la contactaba desde números desconocidos, lo que dificultaba la identificación: “Nunca lo conocí de cara, nunca físicamente. Era todo por mensaje. Eso se lo mostraron mis padres cuando hicieron la denuncia”.

La situación escaló cuando el hostigador comenzó a enviarle mensajes directamente al camarín del Bailando: “Me mandaba obscenidades y ahí fue cuando Marcelo, en vivo, lo cuenta”, relató.

image Floppy Tesouro recordó un mal momento por un caso de acoso.

Floppy Tesouro expuso el caso en el Bailando

Floppy Tesouro explicó que había hablado previamente del tema con Tinelli fuera de cámara: “Yo se lo cuento fuera de cámara, y Marcelo ahí en vivo lo cuenta. Ese mismo día lo dejó de hacer”, indicó.

En el tramo final de la entrevista, la modelo reflexionó sobre el límite del acoso: “Creo que depende de cada uno. Acá tomó notoriedad pública cuando Marcelo lo dijo en los medios. Claramente se asustó”.

Finalmente, agregó un dato inquietante sobre la escalada: “Un día pasó de un teléfono a un regalo”, un cambio que, para ella, encendió todas las alarmas y la llevó a entender la gravedad de la situación.