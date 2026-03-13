viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
Paraguay 2026.

Los juveniles de Banfield y Lanús que sueñan con el Sudamericano

Dos jugadores de Banfield y cuatro de Lanús participarán de un triangular internacional amistoso con la Selección Argentina Sub-17 en el predio de la AFA.

Facundo Ortellado, arquero de Banfield en la Sub-17.

Facundo Ortellado, arquero de Banfield en la Sub-17.

La Selección Argentina Sub-17 que dirige Diego Placente se encuentra trabajando con miras al Campeonato Sudamericano de Paraguay, con presencia de chicos de Banfield y Lanús. Desde el Taladro y el Granate no descansan en busca de representar al país y lograr uno de los siete pasajes al Mundial de Qatar.

Como parte de la preparación, la próxima semana se realizará un triangular internacional amistoso en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi, con la participación de los seleccionados de Argentina, Japón y Chile.

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El lunes 16 de marzo, desde las 16, abrirán la serie Chile-Japón; el martes 17, a las 10, se enfrentarán Argentina-Chile y el viernes 20, también a partir de las 10 cerrarán Argentina-Japón. Los partidos se podrán ver en vivo por AFA Estudio.

Promesas de Banfield y Lanús

En el último micro-ciclo fueron convocados Facundo Ortellado y Mateo Mendizábal, por el lado de Banfield; y Santino Mambrín, Tiago Domínguez, Felipe Echenique y Alex Cardozo por parte de Lanús.

Facundo Ortellado, del Taladro, y con varias convocatorias, se desempeña como arquero, mientras que Mateo Mendizábal es marcador central.

Santino Mambrín Lanús
Santino Mambr&iacute;n, volante de Lan&uacute;s.

Santino Mambrín, volante de Lanús.

De los jugadores de Lanús, Santino Mambrín es volante central; Tiago Domínguez juega de enganche; Felipe Echenique se posiciona como marcador central y Alex Cardozo se destaca como lateral izquierdo.

Los grupos del Sudamericano

Argentina integrará el grupo B junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú. En el A estarán Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile y Ecuador. Siete seleccionados clasificarán al Mundial de Qatar 2026, cuyo defensor del título es Portugal. El torneo se disputará entre el 3 y 19 de abril.

Fase preliminar (grupos) y fase final (disputa de los 7º y 5º puestos, semifinal, 3º puesto y final). Todas las fases se jugarán a una sola rueda. La preliminar la disputarán los 10 equipos, divididos en dos grupos de cinco cada uno.

Clasificarán para la semifinal los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo. Los demás disputarán las posiciones del 5º al 7º, enfrentándose en un cruce entre los 3º y 4º de cada grupo, para determinar quiénes jugarán por el 5º y 7º puesto.

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