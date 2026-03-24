martes 24 de marzo de 2026
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24 de marzo de 2026
Tocado.

Se confirmó la lesión de Dylan Aquino: cuántas fechas se perderá

El delantero de Lanús, Dylan Aquino, lesionado frente a Vélez, pasó a integrar la enfermería y apunta a volver en un partido especial para el Granate.

Dylan Aquino venía en racha hasta que lo paró la lesión.

Dylan Aquino venía en racha hasta que lo paró la lesión.

Lanús disfruta su buen presente en el Torneo Apertura, pero como contrapartida, las lesiones se han vuelto un problema para el técnico Mauricio Pellegrino. Lo había avisado y se confirmó: Dylan Aquino se pierde los próximos dos partidos y el debut en la Copa Libertadores.

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“Lo malo de jugar tanto son las lesiones, lo de Dylan (Aquino) no tiene buena pinta y eso es lo que más nos preocupa”, afirmó Pellegrino. Tenía razón: sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

Cuántas fechas se perderá Dylan Aquino

El pibe de 20 años, que jugaba su segundo partido consecutivo de titular, con un hat-trick marcado a Newell’s, se perderá el choque de este jueves ante Argentinos Juniors, el próximo contra Platense y el debut en la Copa Libertadores con Mirassol, en Brasil.

Dylan Aquino Lanús
Es el goleador de Lan&uacute;s con cinco tantos.&nbsp;

Es el goleador de Lanús con cinco tantos.

Si los tiempos de recuperación son los normales, el oriundo de Florencio Varela llegaría con lo justo al Clásico del Sur con Banfield, a jugarse el 12 de abril en la Fortaleza de Cabrero y Guidi.

El resto de los lesionados en Lanús

La enfermería tuvo primero a Marcelino Moreno (metatarsalgia en el pie izquierdo), que no juega desde hace seis fechas. Luego a Matías Sepúlveda (lesión muscular en el ductor largo izquierdo) y Felipe Peña Biafore (contractura en el isquiotibial derecho). Estos dos últimos comenzaron a entrenar en el comienzo de la semana. La otra mala noticia es que se volvió a resentir Raúl Loaiza.

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La visión de Mauricio Pellegrino sobre las lesiones tiene sus fundamentos: “Lo malo de cuando un juega mucho son las lesiones, más que a veces el cansancio”. Y profundizó que “el problema es cuando perdés jugadores, eso te merma, porque el nivel de rendimiento cae y eso es lo que más nos preocupa”.

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